Festival di Sanremo e lo strano palloncino: il dettaglio fa rumore

L’idea per rimpiazzare il pubblico al teatro Ariston ha scatenato l’ironia dei telespettatori a casa

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 è iniziata col botto. Amadeus e Fiorello hanno deciso di riempire le poltrone vuote dell’Ariston con numerosi palloncini. Un modo per rallegrare il Teatro, completamente vuoto a causa dell’emergenza Coronavirus. Un’idea che ha conquistato il pubblico a casa e che ha indubbiamente portato un po’ di colore. Peccato che tra i vari palloncini sia spuntato uno piuttosto sospetto…

In tanti hanno notato il palloncino con chiara forma fallica. Tanto è bastato per scatenare l’ironia sui social network, dove la 71esima edizione della kermesse è molto seguita. Basti pensare che Sanremo 2021 è il più commentato della storia sulle piattaforme digitali. Twitter e Instagram si sono riempiti di fermo immagini con il palloncino incriminato e diverse battute, che sono prontamente diventate virali (foto in basso).

Su Twitter i commenti ironici e divertenti si sono letteralmente sprecati. “Il palloncino a forma di c*** sta lì per rappresentare la giuria che ha fatto la classifica ieri sera e la stampa che ha fatto quei voti del cavolo”, ha scritto qualcuno deluso dalla scelta delle canzoni in gara e dalle opinioni diverse delle due giurie che hanno un peso importante sulla scelta finale del vincitore.

Mentre qualcun altro ha chiesto: “Tiratemi fuori il nome e profilo social di chi ha messo questo palloncino nella platea vuota del teatro Ariston di Sanremo, ne ho bisogno”. Un chiaro riferimento a Gilles Rocca, l’attore e fonico diventato famoso a Sanremo 2020 grazie alla querelle tra Morgan e Bugo.

Qualcuno ha invece sottolineato: “Chi ha messo un palloncino a forma di c*** nella platea merita un aumento”. Dopo che il caso è scoppiato su Twitter lo strano palloncino non è stato più inquadrato. Molto probabilmente è stato rimosso dalla platea in seguito a quanto accaduto sui social network.

Ma data la forza dei social network siamo sicuri che il caso palloncino continuerà nei prossimi giorni. Molto probabilmente Amadeus e Fiorello torneranno sull’argomento già nella conferenza stampa della terza puntata della kermesse musicale, in onda su Rai Uno giovedì 4 marzo.