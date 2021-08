Festival di Sanremo 2022: torna Ibrahimovic? Il gesto del calciatore

Zlatan Ibrahimovic torna al Festival di Sanremo? È quello che si stanno chiedendo molti in queste ore, dopo l’ultimo post del calciatore del Milan su Instagram. L’attaccante svedese ha postato il video in cui un motociclista gli ha offerto un passaggio per l’Ariston. Lo scorso marzo lo sportivo era rimasto fermo in autostrada a causa di un incidente e rischiava di non arrivare in tempo a Sanremo.

Indubbiamente uno dei momenti più divertenti e spassosi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. “Ti devo salvare anche l’anno prossimo?”, ha scritto Ibrahimovic a corredo del video taggando Amadeus, che condurrà per la terza volta la famosa kermesse musicale. Una domanda che ha mandato in tilt i fan di Zlatan: il centravanti rossonero tornerà sul palco dell’Ariston pure nel 2022?

Al momento non è chiaro ma di sicuro l’idea piace a molti: in tanti hanno apprezzato la simpatia, la semplicità e l’ironia di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Accanto ad Amadeus non è escluso, inoltre, un ritorno di Fiorello, già mattatore delle ultime due edizioni dell’evento Rai.

Tutto quello che sappiamo sul Festival di Sanremo 2022

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal sito ADGInforma, il Festival di Sanremo dovrebbe tornare in onda con importanti novità. Molto probabilmente verrà eliminato il Prima Festival, la striscia quotidiana in onda tra il Tg 1 e ogni serata del Festival.

In più sembra che sarà ridotto il numero dei cantanti in gara (nel cast potrebbero esserci Sangiovanni e Aka7even di Amici). Nel 2021 erano ben 26, decisamente troppo. A quanto pare ci saranno meno ospiti, per un’edizione che si preannuncia più asciutta e snella.

Da non sottovalutare, poi, un gradito ritorno: quello del pubblico in sala, rigorosamente munito di Green Pass. Amadeus ha iniziato in questi giorni a lavorare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Massimo riserbo sul nome delle vallette anche se è tornato a galla il nome di Chiara Ferragni.

Peri l momento Amadeus non si è sbilanciato ma si è detto contento di poter tornare a lavorare a questo evento così importante per l’Italia.