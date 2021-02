Festival di Sanremo 2021: duetti e canzoni della terza serata, Bertè ospite?

La produzione del Festival di Sanremo ha svelato i duetti della terza serata del giovedì, quella dedicata alle canzoni d’autore. I 26 Big in gara hanno avuto la possibilità di scegliere un ospite con cui duettare su una cover, ma non tutti hanno optato per questa opzioni. Ci saranno infatti cantanti che si esibiranno da soli. Ma intanto vanno avanti le trattative per i super ospiti della 71esima edizione. In particolare Adnkronos ha rivelato che Amadeus avrebbe chiesto Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021 e alla cantante sarebbe già arrivato l’invito. Se lei accetterà o meno ancora non si sa, però.

La serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2021 sarà quella di giovedì 4 marzo. Toccherà all’orchestra votare in questa serata e il loro voto farà media nella classifica finale. Di seguito tutte le canzoni e i duetti del giovedì sera di Sanremo 2021. Nell’elenco è presente il nome dell’artista in gara, il suo ospite e la cover scelta: