Festival di Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale

Festival di Sanremo 2020 ospiti: ci sarà Lewis Capaldi

Tornano gli ospiti internazionali al Festival di Sanremo. Una scelta che Amadeus, il nuovo direttore artistico e conduttore, non ha mai nascosto e che ha ribadito fin dall’inizio. Così è stato annunciato il primo cantante straniero che calcherà il palco dell’Ariston: si tratta del giovane Lewis Capaldi. A dare la notizia è l’ANSA, che ha consultato nelle ultime ore fonti interne alla Rai. Non è chiaro al momento in quale delle cinque serate previste si esibirà il giovane artista. Che arriva in Italia per la seconda volta dopo l’ospitate di qualche settimana fa a X Factor e il grande successo ottenuto in tutto il mondo in questo periodo con la canzone Someone you loved.

Chi è il cantante Lewis Capaldi

Lewis Capaldi è un cantante scozzese di 23 anni. Il suo primo album, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, è stato il disco più’ venduto dell’anno in Gran Bretagna e ha venduto circa un milione e mezzo di copie in tutto il mondo, senza contare i 2,6 milioni di ascolti in streaming. Il singolo di maggior successo, Someone You Loved, è stato certificato disco di platino in 20 Paesi, ed è in cima alle classifiche degli USA da tre settimane. In più è tra i nominati come Canzone dell’Anno ai Grammy Awards.

Gli altri ospiti di Sanremo 2020

Al momento non si conoscono gli altri probabili ospiti del Festival di Sanremo 2020 anche se Amadeus da tempo sogna di vedere sul palco dell’Ariston Lady Gaga.