Ferragni torna a sponsorizzare, ma un dettaglio svela il disastro

In qualche modo bisogna pur andare avanti e provare a reinventarsi perché, nonostante tutto, la vita continua. Starà pensando questo Chiara Ferragni che, negli ultimi giorni, sta tentando di tornare a sponsorizzare prodotti. Dopo giorni di totale silenzio social (che per lei significa una perdita di denaro quotidiana), la moglie di Fedez ha riconciato a mixare Stories Instagram famigliari a contenuti per fare business. Un dettaglio relativo a tali contenuti non è passato inosservato e certifica il disastro economico, per lo meno momentaneo, in cui è incappata l’influencer.

Ma di quale particolare si tratta? Il fatto che non c’è traccia di sponsorizzazioni di grandi e celebri brand, ma soltanto di oggetti dei marchi della Ferragni stessa è la prova che, per ora, la star di Instagram è stata abbandonata o ‘lasciata’ in panchina’ dalle aziende big. Insomma, una sorta di ritorno alle origini per l’influencer. E naturalmente non per scelta. Se ci si chiede perché in questo momento posti sui suoi profili solo propri prodotti, la risposta è scontata e va ricercata negli strascichi del Balocco Gate.

Che fine hanno fatto tutte le collaborazioni?

Per farla breve, in questo periodo la Ferragni sta sponsorizzando se stessa e nulla più. E pensare che, come risulta da una ricerca effettuata dalla società di consulenza digitale Sensemakers, prima che venisse travolta dal caso dei pandori, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, in media, soltanto lo scorso anno ha prestato la propria ‘influenza’ (venendo ovviamente retribuita lautamente) ha ben 53 diversi brand per un totale di 175 post promozionali pubblicati solo nel 2023.

E stiamo parlando di collaborazioni con dei colossi dell’imprenditoria. Giusto per citarne qualcuno: Dior, Bmw, Prada, Luis Vuitton, Calzedonia, le patatine San Carlo, VeraLab, NeonNails e il safari a cinque stelle di Pondoro Game Lodge. Che fine hanno fatto tutte le sponsorizzazioni con queste realtà? Al momento sono evaporate. Naturalmente i grandi marchi staranno cercando di capire in che maniera evolverà lo scandalo Balocco e se è ancora il caso di investire sulla moglie di Fedez in futuro. Tempi duri per la diva di Instagram, anzi durissimi.