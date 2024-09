Ferragni sponsorizza Goa: commenti già chiusi, cos’è successo

Chiara Ferragni ritenta con le sponsorizzazioni e riparte dalla Spagna, più precisamente da Madrid. Nelle scorse ore, la sua società The Blonde Salad ha avviato una collaborazione con il marchio Goa Organics. In occasione del lancio di una nuova linea di prodotti per capelli con proprietà ultra-idradanti, ecco che si è scoperto che l’influencer cremonese è stata ingaggiata come testimonial. Nella capitale spagnola l’ex moglie di Fedez ha incontrato la stampa ed ha spiegato che dopo il Balocco-Gate si è aperta una nuova pagina della sua vita professionale.

“Credo che tutti sappiano che questi nove mesi non sono stati i più facili della mia vita. Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi sto ricostruendo come persona. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più“, ha dichiarato Ferragni a Madrid. I maligni direbbero che ora, per necessità, è costretta a prendere ciò che arriva visto che è arcinoto che dopo lo scandolo dei pandori i grandi brand non hanno più voluto avere a che fare con lei.

Capitolo social: qual è il sentiment in merito alla nuova avventura lavorativa dell’influencer? Non roseo, per usare un eufemismo. I commenti negativi si sprecano in rete, così come quelli in cui viene sostenuto che la Ferragni ha ormai perduto irrimediabilmente credibilità.

Da segnalare anche un fatto alquanto curioso: la pagina Instagram di Goa Cosmaetics pare che abbia limitato i commenti sotto i suoi ultimi post. Interessante vedere che sotto all’ultimo contenuto, nonostante il profilo conti 228mila ‘seguaci’, ci sia solamente un commento. Di chi? Della Ferragni, che ha piazzato un cuore rosso. E tale commento da chi è stato a sua volta commentato? Da Goa Cosmaetics con 43 messaggi identici (qui sotto la foto). Forse i ‘bot’ sono un po’ sfuggiti di mano. Nessun’altra reazione sotto al post. Che strano. Anzi, mica tanto strano. Sembra evidente che per evitare una cascata di proteste per la collaborazione con l’ex moglie di Fedez, l’azienda abbia preferito non ospitare il parere degli utenti della rete.

Tornando alla Ferragni e alla conferenza stampa madrilena, innanzi ai giornalisti, ha ribadito la solita tiritera: “Oggi voglio che le persone mi vedano per come sono”. Domanda velenosa: ieri invece come voleva essere vista la signora Ferragni? Non ha sempre professato con orgoglio di essere autentica e trasparente? Si proceda: l’influencer ha aggiunto che è alla ricerca di un rapporto “più stretto con tutti”, oltre ad aver dichiarato che avendo vissuto un periodo difficile ha imparato ancor più ad apprezzare la vita, se non altro perché “a volte quei momenti sono quelli che ti porteranno a cose migliori”.

E il Balocco-gate, le sanzioni etc etc? Su tali vicende la Ferragni ha assicurato che prima o poi parlerà in maniera approfondita. Però non adesso. Motivo? “Non è ancora il momento giusto”, Infine si è detta pronta a battagliare per i diritti delle donne (pure in questo frangente nulla di nuovo sotto al sole visto che da anni si presenta come paladina di determinati temi): “So che il mio caso è un po’ diverso, perché ho un po’ di potere, ma è difficile essere una donna. C’è ancora molto da fare. Per esempio, è normale che ci mettiamo in competizione tra di noi, perché siamo cresciute con questa abitudine e spesso non è nemmeno perché lo vogliamo”