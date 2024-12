Ferragni, smielata sui figli: ex ignorato e replica a “chi non ha soldi”

Chiara Ferragni e la smielata sui figli che, però, come da accordi con Fedez, non sono stati ripresi in viso. Nelle scorse ore l’influencer è rientrata a Milano da un viaggio nella lontana Lapponia, la patria di Babbo Natale. Si è recata nella regione finlandese assieme ai suoi frutti d’amore. Non appena è terminata la vacanza ha fatto campeggiare sui suoi profili social un post tutto zucchero e miele.

“Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre. Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane. Vivere questi momenti con le stesse persone che solo 8 mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare. Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde”.

L’influencer ha menzionato il periodo infernale vissuto dopo il pandoro-gate, evidenziando la sua rinascita interiore. Pare che una grossa mano al suo benessere psicofisico sia giunta anche da Giovanni Tronchetti Provera, manager a cui la Ferragni si è legata sentimentalmente nelle scorse settimane.

Tornando al post, sono piovuti in pochi minuti centinaia di commenti. Tanti tripudianti e di apprezzamento. C’è anche chi ha ricordato all’imprenditrice digitale che è “fortunata” visto che molte persone “non riescono ad avere figli” oppure “non trovano il partner con cui farli”. E ancora, l’utente ha sostenuto che c’è anche chi li vorrebbe ma “non ha i soldi“ per mantenerli e non è nemmeno supportato dalla famiglia. Pronta la replica dell’influencer: “Se la mia famiglia non mi fosse stata vicina come lo è stata e non avessi avuto i miei bambini, ora non sarei qui. Devo tutto a loro”.

C’è anche chi ha rammentato alla Ferragni che se ha due figli è anche merito del papà, vale a dire Fedez. Tale commento, così come tutti quelli che hanno tirato di mezzo il suo ex marito, è stato ignorato. L’intervento dell’imprenditrice è anche stato commentato da mamma Marina Di Guardo che si è detta assolutamente d’accordo sul discorso relativo alla famiglia d’origine, affermando che è il “porto più sicuro del mondo”.

Nel frattempo prosegue la neonata love story con Provera. Trattasi della prima relazione seria e pubblica della Ferragni dopo la fine del suo matrimonio con Fedez. Proprio da quando è uscita allo scoperto con il manager, pure lui reduce da precedenti nozze, la giovane mamma ha ricominciato ad elargire post ultra positivi, una ricetta che già è stata messa sul tavolo negli anni scorsi. L’influencer cremonese ha anche ricominciato a fare qualche sponsorizzazione. Nulla a che fare con quello che faceva prima di essere travolta dallo scandalo beneficenza. Qualcosina, però, pare che si stia muovendo sul fronte professionale.