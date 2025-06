Ferragni in crisi, Giulia De Lellis le ruba la scena: strategia diabolica

Giulia De Lellis è una delle poche persone uscita fuori da Uomini e Donne che ce l’ha fatta davvero. Tutta fortuna? In parte. Come Chiara Ferragni, Giulia ha avuto la giusta dose di fortuna e la capacità di comprendere le potenzialità dei social. La De Lellis sta diventando, a tutti gli effetti, una competitor in salsa romanesca della più nordica Chiara. Quest’ultima, per altro, si trova in serie difficoltà dopo la chiusura della sua Fenice Retail che oggi si trova in liquidazione. La Ferragni ha commesso degli errori gravi che oggi potrebbero davvero determinare il crollo definitivo della sua carriera. Lei resta aggrappata al passato senza proporre nulla di nuovo e non si accorge (almeno in apparenza) di quello che sta perdendo. Al contrario l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne riesce a sfruttare ogni occasione e l’ultima trovata è a dir poco geniale.

Non sappiamo se sia tutta farina del suo sacco ma Giulia ha realizzato una strategia di marketing decisamente interessante. Ha invitato quattro influencer, nonché sue amiche, in una bellissima Villa nel Viterbese (alle porte di Roma), dove trascorrere insieme una mini vacanza all’insegna del benessere e del relax. Giulia ha studiato ogni dettaglio di questo soggiorno. Ha persino comprato lei gli abiti per tutte e, ovviamente, ha lasciato a disposizione delle sue ospiti tutti i prodotti di make up del suo brand. Tra le ospiti le due più note sono certamente Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti. Le quali, ovviamente, stanno pubblicizzando ogni momento di questa vacanza sui propri social. E di conseguenza i prodotti di Giulia.

Giulia De Lellis sfoggia doti inaspettate nel marketing digitale

Avevamo già conosciuto le abilità di Giulia quando pubblicò il suo libro “Le corna stanno bene su tutto” ma questo ci mancava. In buona sostanza Giulia ha pubblicizzato la Villa tramite le altre ragazze da lei invitate che sono note influencer. Pertanto è estremamente probabile che non abbia dovuto pagare il soggiorno. Gli abiti acquistati per le sue ospiti sono di diversi brand di cui la De Lellis è sponsor. Ne consegue che ne avrà tratto profitto. E nel mentre pubblicizza il suo marchio grazie alle altre influencer che non fanno altro che pubblicare video tutorial dei trucchi di Giulia. Insomma Giulia non possiamo che dirti: “Chapeau!”