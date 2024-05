Ferragni ha deciso: mette in vendita Villa Matilda. Prezzo da capogiro

Quello che sembrava un secondo nido per i Ferragnez, la casa paradisiaca sul Lago di Como che doveva riunire tutta la famiglia al completo, si è rivelato un miraggio. Appena un anno fa Chiara aveva acquistato la villa meravigliosa sul Lago di Como e le aveva dato il nome della cagnolina morta a fine luglio dello scorso anno, Matilda appunta. La villa di lusso, di 900 mq, doveva essere un rifugio per i Ferragnez e compagnia cantante, c’erano le stanze per tutti, zie e amici vari per le vacanze di gruppo. Ma l’idillio è finito, la Villa è spuntata sul sito di una agenzia immobiliare.

Villa Matilda in vendita: quanto costa la casa sul lago dei Ferragnez?

Piscina a sfioro e vista diretta sul lago, Villa Matilda è un vero e proprio immobile di mega lusso.

A neanche un’ora dall’altra villa dei vip, Villa Oleandra di George Clooney, la casa di Chiara e Federico conta ben 15 camere. Per non parlare poi della limonaia privata! Se uno volesse accaparrarsi questo gioiellino sul Lago di Como, quanto dovrebbe sborsare? Sedetevi perché il prezzo è fuori di testa: ben 5 milioni di Euro. Questa vendita è l’ennesimo dispetto tra ex?

Quali che siano le ragioni sulla vendita, qualcuno dovrà sborsare una somma da capogiro per acquistare Villa Matilda. Non abbiamo alcun dubbio che qualche altro imprenditore col portafoglio d’oro si aggiudicherà la villa e con essa chissà, pure gli scheletri nell’armadio!

Ecco l’annuncio ovviamente scovato da Selvaggia Lucarelli: parrebbe che sia in vendita solo una metà della villa!