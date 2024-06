Ferragni, ex amica pungente: “Qui no facce penitenti e tute grigie”

Ancora una volta l’Estetista Cinica, ex amica di Chiara Ferragni, è tornata a parlare di lei. Nelle ultime ore l’influencer si è trovata al centro di una polemica a causa di un evento a Milano, precisamente alla Biblioteca Braidense di Brera. Proprio nel rispondere alle critiche ricevute da parte di alcuni utenti sui social, Cristina Fogazzi (nome di battesimo dell’Estetista Cinica) ha lanciato l’ennesima frecciatina a Chiara. Capiamo nello specifico che cos’ha detto sulla sua ex amica e per quale motivo.

L’amicizia tra Chiara Ferragni e Cristina Fogazzi sembra essere arrivata al capolinea. Nuovamente, difatti, l’Estetista Cinica ha mandato una frecciatina alla sua collega. Già in passato le sue parole avevano fatto pensare alla fine del rapporto tra lei e la Ferragni. Poco dopo l’esplosione del Pandoro-gate Cristina aveva deciso di non prendere posizione sulla questione, rispondendo ai diversi utenti che le chiedevano un suo parere a riguardo che preferiva evitare di parlarne. Successivamente, ospite nel podcast di Giulia Salemi, il suo giudizio sull’amica è cambiato drasticamente. Fogazzi, intervistata da Salemi, ha difatti affermato di comprendere l’insofferenza latente verso la collega.

Nelle ultime ore l’Estetista Cinica ha nuovamente tirato in ballo Chiara Ferragni rivolgendole parole non troppo gentili. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, l’influencer le ha difatti lanciato un’evidente frecciatina. Fogazzi si trova attualmente al centro di una polemica per un evento organizzato alla Biblioteca Braidense di Brera, a Milano. Nel rispondere alle critiche che le sono state mosse da numerosi utenti sui social ha fatto riferimento alla sua ex amica e nello specifico al video di scuse pubblicato da Chiara in seguito allo scandalo del pandoro in cui indossava una tuta grigia.

Qui di seguito quanto detto da Cristina Fogazzi sulla collega come incipit del suo discorso:

Qui non ci sono facce penitenti, tute grigie, né scuse da fare.

Sembrerebbe quindi abbastanza chiaro, stando alle sue ultime parole, che l’amicizia tra l’Estetista Cinica e Chiara Ferragni sia giunta al capolinea. Chissà se arriverà una replica da parte della diretta interessata e una precisazione su quali siano i rapporti attuali tra le due.