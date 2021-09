Ferragni, burrasca con Fedez: reazione di Chiara dopo l’uscita della news

Solo ieri sono spuntate fuori le foto della furiosa lite tra Chiara Ferragni e Fedez a bordo dello yacht di Diego Della Valle. A renderle note ci ha pensato il nuovo numero del settimanale Chi, da oggi in edicola. Ed ecco che oggi, giorno in cui festeggiano il loro terzo anniversario, la nota imprenditrice digitale scaccia via ogni rumors di crisi. Non condivide solo una serie di foto sulle Stories del suo seguitissimo profilo Instagram, ma dedica anche un post speciale alla sua storia d’amore con il rapper, padre dei suoi due figli, Leone e Vittoria.

In questo modo, la Ferragni risponde a chi credeva che tra loro ci fosse un momento di crisi. Come tutte le coppie, anche loro possono avere delle incomprensioni, da cui sfociano liti accese. Le foto inedite hanno, inizialmente, gettato nello sconforto i fan, da sempre abituati a vedere i Ferragnez felici e scherzosi. Nel corso di questa lite, avvenuta durante le vacanze che hanno trascorso in Costiera Amalfitana, Fedez appare abbastanza furioso, mentre Chiara non trattiene le lacrime.

Il rapper esplode e inveisce contro sua moglie, la quale cerca di riportare la calma, prima di scoppiare in un pianto disperato. Durante lo scontro, il rapper le mostra qualcosa sul cellulare e fa delle telefonate, come si legge sul settimanale. “Così i Ferragnez non li abbiamo mai visti”, scrive la rivista. Mentre la Ferragni si fa poi consolare dalle sorelle e poi dal suo migliore amico Angelo, Fedez si estranea dal gruppo e non si fa più vedere.

Ma i fan non devono assolutamente temere, perché i Ferragnez sono ancora uniti e felici. A dimostrarlo è lei, che ieri sera l’ha sostenuto durante il Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 all’Arena di Verona, sempre utilizzando i social. All’evento, il rapper insieme a Orietta Berti e Achille Lauro ha vinto il premio TopOfTheMusicSummer FIMI come singolo più venduto della stagione, con il brano Mille.

Ed ecco che oggi, felice e innamorata, Chiara condivide le immagini del loro matrimonio, avvenuto l’1 settembre 2018. In occasione del terzo anniversario di nozze, la Ferragni non lascia alcuno spazio ai dubbi e ai rumors, anzi.

“Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente. Tanti altri anni per celebrare questo sentimento. Ti amo”

Come accade a tantissime coppie, anche i Ferragnez possono avere dei litigi e ritrovare poi la serenità.