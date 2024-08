Ferragni a Venezia, Chiara no Valentina sì: motivo, foto e critiche

Niente red carpet per ovvi motivi per Chiara Ferragni che dopo il “Balocco-gate” continua ad essere considerata “radioattiva”, con i brand che non vogliono accostare i loro marchi a lei. Sul tappeto rosso del Festival del cinema di Venezia è invece sbarcata sua sorella Valentina Ferragni, con tanto di sfoggio di foto social e quant’altro. Per l’occasione, l’influencer ha indossato un abito griffato Marciano Guess e ha sfoderato un’acconciatura raccolta che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

In particolare, Valentina si è presentata sul prestigioso tappeto rosso con una gonna lunga drappeggiata e con un leggero spacco, abbinata a un top brillantinato, legato al collo e volto a lasciare la schiena scoperta. Sui social, tanto per cambiare, gli utenti si sono scatenati. Le sorelle Chiara e Francesca hanno subito dato sostegno a Valentina, definendola “bellissima” e “stupenda”. Anche mamma Marina Di Guardo ha fatto immediatamente sentire la propria vicinanza con complimenti melliflui. D’altra parte la family è sempre la family. Altri ‘seguaci’ hanno apprezzato il look.

Non sono però mancati i criticoni. Soprattutto per quel che riguarda l’acconciatura. Tanti hanno sostenuto che sarebbe stato meglio lasciare i capelli sciolti. Sulla questione è intervenuta la diretta interessata. Valentina ha spiegato a una donna, che le ha suggerito che avrebbe potuto optare per un’altra pettinatura, che la sua scelta è derivata dal fatto che l’abito ha il collo alto. “Abbiamo optato per un raccolto che non coprisse la bellezza del vestito”, ha scritto l’influencer, aggiungendo che, dovendo anche fare 20 minuti di barca prima di arrivare sul red carpet, i “capelli sciolti non sarebbero riusciti a restare in ordine”. Infine ha sottolineato che ha deciso per una simile acconciatura per il gran caldo.

La sorella minore di Chiara ha anche spiegato perché ha calcato il celebre tappeto rosso, rispondendo a chi le ha chiesto sarcasticamente cosa sia andata a fare al Festival del Cinema. “Io in qualità di? Ambassador di Marciano by Guess, nonché sponsor del Festival”, ha chiosato la ragazza. E non è finita qui, perché Valentina ha continuato a lottare alla tastiera con il coltello tra i denti, replicando anche ad una donna che l’ha attaccata con toni duri, affermando che “questa vive di luce riflessa”. “Pensa te che segui una che vive di luce riflessa! Comunque questa ha un nome e un cognome, come te Simona”, lo sfogo piccato di Valentina che, a differenza di Chiara, non si è vista cancellare tutte le collaborazioni con i grandi marchi.