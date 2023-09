Ferragni a lavoro con la suocera di Giulia De Lellis: è tregua?

Solamente pochi giorni fa, Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si sono rese protagoniste di uno scontro social che ha incuriosito tutto il mondo del web. A dare il via alla guerra fredda è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quest’ultima, infatti, ha ricondiviso nelle sue storie Instagram la recensione di Selvaggia Lucarelli sull’episodio speciale di The Ferragnez dedicato a Sanremo. Una recensione non affatto positiva, in cui la giornalista demolisce la coppia. Ebbene, la De Lellis ha pensato bene di palesare la sua antipatia per l’imprenditrice digitale, pubblicando un pezzo in particolare in cui la giornalista si riferiva al rapporto tra lei e il suo collaboratore Fabio Maria Damato.

Chiara Ferragni e Fedez non hanno risposto direttamente al commento dell’influencer, anche se hanno fatto sapere la loro in maniera diretta. L’imprenditrice digitale ha messo un like a un tweet in cui si criticava la De Lellis per mancanza di solidarietà femminile, mentre il rapper ha fatto lo stesso con un post in cui si riportava all’attenzione la polemica che ha travolto Giulia per il suo viaggio in Israele. Insomma, una vera e propria guerra fredda che oggi, 19 settembre, ha avuto una svolta inaspettata.

Questo perché, proprio poche ore fa, la Ferragni e il suo braccio destro Fabio Maria Damato hanno annunciato la loro collaborazione come membri della Camera Moda Fashion Trust, iniziativa no profit. Ebbene, chi è stato a dare la notizia? La suocera di Giulia De Lellis, Umberta Gnutti Beretta, madre del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La signora, infatti, ha un ampio podere decisionale nel comitato consultivo e ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto sia della Ferragni che di Damato. L’obiettivo dell’iniziativa sarebbe quello di dare supporto ai designers indipendenti italiani, “attraverso supporti finanziari e programmi di business mentoring e tutoring”.

Allo stesso modo, Chiara non ha potuto fare a meno di mostrare il suo grande entusiasmo per l’opportunità, ringraziando la Camera Moda Fashion Trust e offrendo tutto il suo sostegno per la causa. Nessun commento, invece, da parte di Giulia, la quale ha un’ottima relazione con sua suocera e che proprio pochi giorni fa ha palesato la sua antipatia per la Ferragni. Cosa penserà di questa collaborazione? Chissà…