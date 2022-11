Chiara e Federico hanno riservato il Museum of Dreamers per una visita privata con amici, ma c’erano persone col biglietto e prenotate

Nuovo giorno, nuova polemica su Chiara Ferragni e Fedez, ma stavolta è arrivata dalla gente comune. La stessa che magari fino a qualche tempo fa li ha elogiati per l’impegno sociale e per altre iniziative. I Ferragnez godono di grande simpatia e appoggio, ma dall’altra parte non mancano i detrattori e color che esaminano le loro azioni con occhio critico. Oggi la polemica riguarda il Museum of Dreamers chiuso per i Ferragnez mentre c’era gente in attesa fuori, che pare sia stata mandata a casa.

Chiara e Federico hanno postato le foto della visita, in un mare di palline e sull’altalena tra le nuvole. C’erano anche Leone e Vittoria, così come un’altra famiglia di amici. Non erano soli insomma. Da quel che è emerso sui social, i Ferragnez e questi altri amici avrebbero riservato il Museum of Dreamers per qualche ora. Una visita privata che se pagata e nei limiti dei tempi stabiliti non darebbe fastidio a nessuno. O almeno non dovrebbe. Le cose però non sono finite bene.

In realtà c’è anche chi non ha gradito che il museo venisse chiuso per questa visita privata. Il punto però è un altro: pare che la visita dei Ferragnez si sia prolungata oltre il dovuto e le persone in attesa sarebbero state mandate a casa. Si parla di gente, di famiglie regolarmente in possesso del biglietto e che si sarebbero presentate all’orario stabilito. Questa una testimonianza che si legge nei commenti sotto al post di Chiara Ferragni:

“È stata veramente una delusione arrivare ieri al Museo con la nostra prenotazione pagata e sentirci dire che a seguito del ‘prolungamento del vostro evento privato’ non potevamo accedere. Il museo era completamente chiuso per la vostra presenza”

La signora in questione ha aggiunto di aver chiesto un permesso al lavoro per portare sua figlia in questo museo. “Siete rimasti all’interno oltre l’orario stabilito”, ha aggiunto rivolgendosi ai Ferragnez. La gente mandata a casa è furiosa con i Ferragnez così come col Museum. Questo un’altra testimonianza molto dura:

“Siete vergognosi! Oggi avete trattato le persone che hanno comprato regolarmente come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci senza curarsi delle conseguenze sugli altri. Vergognosi loro e vergognosi voi. Non c’è rimborso e poster che tengano davanti a quello che avete fatto oggi. Schifo”

A questo punto verrebbe da chiedersi se Chiara e Federico fossero a conoscenza del fatto che erano ancora dentro oltre il dovuto, mentre fuori c’erano persone che sono state mandate a casa a causa loro. Non è chiaro insomma quanta responsabilità abbiano Chiara e Fedez e quanta invece il Museum of Dreamers. Nei commenti infatti ci sono sì critiche ai Ferragnez ma anche al museo stesso: “Una negligenza vergognosa da parte del museo”. Avrebbero dovuto gestire meglio il tutto, questo è poco ma sicuro.