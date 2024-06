Ferragnez: gesto agghiacciante del fandom, c’entrano i figli

I figli dei Vip vivono un risvolto mediatico passivo che alle volte rasenta l’inquietante. Un esempio lampante di ciò è sicuramente la vita di Leone e Vittoria, figli dei Ferragnez. I due pargoli infatti subiscono le decisioni dei genitori senza poter chiaramente esserne partecipi. Prima sempre sotto i riflettori e adesso completamente oscurati a causa del divorzio. La cosa più assurda è che, per i fan della coppia, i bambini stanno vivendo un momento di “abbandono”. Sembra infatti che i due famosi genitori siano accusati di lasciarli sempre soli con parenti e tate.

Dal momento che Leone e Vittoria non compaiono più sui social, per il web questi due bambini sono stati messi da parte dai genitori. Quello che ci sembra ancora più assurdo è che una causa di divorzio possa far scattare l’esame di coscienza ai genitori. O quantomeno a Fedez. E’ vero che loro due hanno sempre mostrato i figli sui vari social. Ma è anche vero che alle volte si è rasentato il limite. Due genitori attenti avrebbero dovuto accorgersene e valutarne l’importanza. Un esempio di questo è la pagina Instagram dedicata ai bambini e realizzata da alcuni fan della coppia.

Il memoriale di Leone e Vittoria: quando il fanatismo supera la realtà!

Già! Esiste una pagina di Instagram dedicata ai figli dei Ferragnez. La pagina riporta foto e video dei bambini riprese dai social di genitori e parenti. Dal momento che la Ferragni e Fedez non espongono più mediaticamente i bimbi, la pagina riporta un ultimo post in cui viene trasformata in un memoriale dedicato a Leone e Vittoria. In attesa di eventuale aggiornamenti in merito la pagina raccoglie esclusivamente pensieri e curiosità dei fan e di frequentatori della pagina.

Qui la questione si fa inquietante. Già! Perché, come se non fosse abbastanza, i commenti dei followers rasentano l’assurdo. “Mi manca la Vitto tantissimo così come Leo” scrive un utente. Un utente che, ci teniamo a precisare, non ha mai visto né conosciuto queste due creature. Per non parlare dei commenti che c’erano prima della loro allontanamento dai social. Sotto un video di Vittoria che mangia appassionatamente un utente scriveva: “Latrina!“. Ecco, ci chiediamo allora se non sia importante puntare un faro su quello che può scatenare una sovraesposizione mediatica di due innocenti.

C’è da dire che in molti chiedono a gran voce di chiudere questa pagina così come altre similari. I rischi di trascendere su campi minatissimi sono tanti. I Ferragnez hanno sempre difeso la loro decisione di esporsi, almeno finché erano insieme. La decisione di Fedez di nascondere i volti dei figli ha portato un cambiamento forte nella loro esistenza. Parlo di quella dei bambini. Chiara Ferragni viene accusata di non aver più nulla da dire sui social da quando non mostra più la famiglia. Speriamo che il volo a picco dell’influencer non comporti un rientro in campo improvviso dei due bimbi nel tentativo ultimo di salvare la baracca.