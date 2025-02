Ferragnez e tv ridicoli 1, Step 8, il figlio della Giorgi 9: pagelle tv

La vicenda dei tradimenti dei Ferragnez ha tenuto banco per tutta settimana nei programmi di infotainment che appaiono sempre più stantii e poco credibili. Alcuni opinionisti o sedicenti tali difendono ora la Ferragni ora Fedez, oppure in qualche modo gli strizzano l’occhio. Altri li mettono in croce. Tutti starnazzano, senza organizzare un discorso critico, senza sottolineare che ci sono di mezzo minori, che ci sarà un processo per truffa aggravata, che Fedez non ha mai chiarito la vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino e il suo eventuale ruolo. Così ci si ritrova a Domenica In con Mara Venier che saluta calorosamente Federico, dopo averlo citato parlando con Carlo Conti. Ecco, ci mancava solo questo attestato di affetto. Ma qualcuno vuole dire le cose come stanno e parlare di cose serie? Una delle poche che lo fa è Selvaggia Lucarelli. Voto 1 per come l’intera vicenda viene trattata nei salotti tv.

Io canto senior ha chiuso i battenti. E per fortuna viene da dire. Lo si ribadisce: è una brutta copia di The voice senior e infatti il pubblico non ha dato una gran risposta. Nemmeno la finale è decollata dal punto di vista degli ascolti tv: 2.159.000 spettatori e il 15.9% di share. Numeri di poco sufficienti. La giuria è stata impalpabile, la clima competitivo blando, l’atmosfera edulcorata e indigesta. Voto 4!

A Unomattina è stato ospitato il dottor Claudio Franceschi, professore di Immunologia presso il Dipartimento di Patologia Sperimentale dell’Università di Bologna. Il medico ha parlato degli organi che invecchiano in modo differente nel corpo umano. “Quindi io potrei avere un organo che invecchia meno, ad esempio…”, l’intervento del conduttore Massimiliano Ossini. Nella sua titubanza si è inserito Franceschi che ha chiosato: “Speriamo non l’uccello!”. Gelo in studio, con Ossini basito e il dottore che si è fatto delle grasse risate. Che ben venga qualcuno che ogni tanto parla come mangia e scatena ilarità spontanea in tv. Impavido, voto 7!

Debutto della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile su Rai Due con 2.263.000 spettatori pari al 14.2% di share. Grandi numeri per la seconda rete della tv di Stato. Stefano De Martino non ne sbaglia una. Sa maneggiare la materia televisiva. Il suo segreto è che nei suoi programmi riesce a far germogliare un’atmosfera scanzonata che però si innesta perfettamente nei tempi televisivi. Che dire, bravo. Voto 8!

Andrea Rizzoli è tornato a Verissimo per parlare della lotta della madre Eleonora Giorgi contro un tumore al pancreas. L’uomo, da sempre schivo e lontano dal mondo dello spettacolo, ha spiegato di intervenire in tv per soddisfare la volontà della mamma. E si vede che è una persona non in cerca di visibilità. Nei programmi ormai c’è quasi solo gente pseudo famosa che frigna e sfrutta le proprie disgrazie in modo imbarazzante, poi c’è chi, come Andrea, innanzi a un dramma mantiene un contegno e una dignità ammirevoli, oltre a sfoggiare una grado culturale elevato. Che decoro, voto 9!