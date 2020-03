Fernanda Lessa, duro attacco al Gf Vip: “Carogna addosso, una cafona”

Grande Fratello Vip, scontro tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto: duri sfoghi in confessionali

Un paio di giorni fa al Gf Vip 4 c’è stato uno screzio tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. Le due hanno chiarito, ma nel daytime di oggi sono andati in onda dei forti confessionali di Paola su Fernanda che potrebbero riaccendere la miccia se andassero in onda stasera. Le due hanno litigato perché Fernanda si è vendicata della stanza blu accendendo il phon in bagno e facendo un bel po’ di rumore mentre tutti dormivano. Si sono tutti svegliati per cercare di capire cosa stesse succedendo, poi Paola è andata a controllare in bagno e ha scoperto che non c’era nessuno. Si trattava insomma di un vero e proprio dispetto, che lei più di tutti non ha gradito: “Questi dispettucci da bambini delle elementari giuro che non li capisco“.

Fernanda Lessa, l’attacco di Paola in confessionale: “Deve scaricare la carogna che ha addosso su sé stessa”

Fernanda in confessionale non ha nascosto di averlo fatto di proposito: “Sono andata, ho acceso il phon al massimo, ho chiuso la porta e sono andata a dormire”. Antonella Elia ha invece detto che hanno commesso un “peccato mortale” ridendo in camera e dando fastidio a Fernanda nell’altra stanza. Ma se Antonella non ha perso la calma, Paola ci è andata giù pesante con il commento in confessionale. Queste le sue parole su Fernanda: “Fernanda deve imparare a scaricare le sue frustrazioni e la carogna che ha addosso su sé stessa, altrimenti bisogna solo andar via. Ti svegli la mattina incarognita e ti metti a fare queste cose, per me non ci sta. Sei una maleducata, una cafona”.

Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa, la discussione e la pace al Gf Vip

Le due hanno avuto anche una discussione in cucina la mattina dopo questi dispetti, ma i concorrenti di questo Gf Vip hanno ben poco di cui lamentarsi. Gli altri anni, infatti, il Grande Fratello non era così permissivo e se tutti andavano a dormire all’una, li svegliava con la musica a tutto volume. Gli scherzi inoltre ci sono sempre stati nel reality show, così come le chiacchiere fino a notte fonda. Ricordiamo inoltre che in soggiorno non possono intrattenersi, perché Aristide dorme sui divani soffrendo di claustrofobia. Paola e Fernanda comunque alla fine hanno chiarito.