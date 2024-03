Ferilli, cena tra amiche con Emanuela Fanelli. I social esplodono

Si sa, le amicizie nel mondo del cinema fanno sempre impazzire i fan. Adesso è la volta di Sabrina Ferilli ed Emanuela Fanelli. Le due sono state paparazzate da Gente all’uscita di un ristorante romano. La seconda sembra consolare la prima con abbracci e baci e la sintonia tra le due fa scattare i social.

Sembra che Sabrina Ferilli non stia passando uno dei suoi migliori periodi. Le motivazioni potrebbero essere imputate alla polemica che l’ha coinvolta durante la notte degli Oscar a seguito del suo commento sulla mancata vittoria di Io Capitano di Matteo Garrone.

Quale miglior modo allora di cacciare via la tristezza di una cena tra amiche? Sabrina allora si consola uscendo con la sua collega Emanuela Fanelli. Le due sono tra le protagoniste dell’ultimo film di Paolo Virzì ed è forse proprio sul set che la loro amicizia si è intensificata.

Negli ultimi tempi le avevamo già viste in grande sintonia durante la promo di Un altro Ferragosto, ora al cinema. Ora l’amicizia tra le due attrici si conferma essere più forte che mai, a guardare gli scatti pubblicati da Gente.

Nelle foto sul settimanale Fanelli e Ferilli camminano vicine e sembrano scherzare. Poi le due si abbracciano ed Emanuela bacia Sabrina sulla guancia. Gente ipotizza che la prima stesse consolando la seconda, forse proprio a seguito della polemica sugli Oscar a cui abbiamo accennato sopra.

Guardando infatti uno degli ultimi video pubblicati su Instagram prima della notte della premiazione, l’attrice protagonista della fiction Gloria non sembrava essere così giù di morale e anzi scherzava con la sua amica Emanuela. Ora, negli scatti dei paparazzi, non sembra avere la stessa gioia.

Nonostante questo, sui social non credono alla storia dei gesti di consolazione. Nelle ultime ore infatti, su Twitter/X si sono susseguiti numerosi post che insinuerebbero un rapporto più stretto tra le due attrici romane.

Il tutto è scaturito dal tweet di un utente che ha condiviso le foto della paparazzata pubblicata da Gente rendendole virali sul social.

ma fermi tutti in che senso la Fanelli e non la De Filippi io non capisco mai un cazzo pic.twitter.com/TamQtZjUho

— cärłï b ☟ (@safficlandia) March 16, 2024