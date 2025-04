Fenomeno Stefano De Martino, l’omaggio a Unomattina in famiglia

Oggi 5 aprile 2025 è andata in onda una nuova puntata di Unomattina in famiglia che nell’ultima parte ha voluto fare un omaggio a Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è diventato uno dei personaggi più amati e seguiti della televisione italiana soprattutto dopo l’arrivo alla Rai dove attualmente è alla conduzione di Affari Tuoi. Beppe Convertini ha parlato del giovane napoletano in compagnia di alcuni giornalisti tra cui Giovanni Terzi.

Stefano De Martino: un vero e proprio fenomeno mediatico

Lo abbiamo conosciuto nella scuola di Amici, all’epoca Stefano De Martino era poco più che ventenne ed aveva un unico sogno: diventare ballerino. Il talent di Maria De Filippi lo ha fatto avvicinare agli italiani che giorno dopo giorno si sono affezionati ed hanno iniziato a seguirlo e a supportarlo.

La sua storia d’amore con Belen Rodriguez è stata una marcia in più per il giovane napoletano che a causa del suo matrimonio con la modella argentina è finito nel mirino del gossip e ancora oggi ne è uno dei tanti personaggi.

Dopo la separazione, però, De Martino ha messo al primo posto lui stesso ed oggi è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico in Italia. Dopo aver accantonato la sua carriera da ballerino, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso: entrare a far parte del mondo televisivo come showman e conduttore. E sembra che abbia fatto la scelta giusta. Ne è una prova il fatto che Affari Tuoi è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano; Stasera tutto è possibile fa divertire e ridere migliaia di telespettatori.

Il segreto del successo del conduttore napoletano

Cos’è che rende Stefano De Martino uno dei conduttori più amati dagli italiani? La sua umiltà, l’empatia e il suo modo di entrare in punta di piedi nel cuore delle persone e lasciare il segno.

Il giovane partenopeo non ha mai nascosto le sue origini, anzi, le ha sempre esaltate e non perde occasione di parlare della sua famiglia e di ringraziarla per tutto ciò che i suoi genitori hanno fatto per lui. Pensate che in una delle ultime interviste rilasciate a Cinque Minuti ha raccontato di aver comprato una casa ai propri cari, esprimendo gratitudine per tutti i sacrifici fatti.

Nonostante inizialmente gli italiani fossero stati un po’ scettici nei suoi confronti, giudicando la sua conduzione di Affari Tuoi un po’ azzardata, oggi non vorrebbero nessun altro al suo posto. Lui che con la sua risata, i suoi balletti, la sua solarità rende la trasmissione piacevole e leggera.