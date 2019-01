Fedez, Tapiro d’oro: verità su Silvia Provvedi dopo le parole di Corona

Fedez riceve un altro Tapiro d’oro da Striscia la Notizia: la verità sui rapporti con Silvia Provvedi dopo le parole di Corona a Verissimo che ha parlato di tradimento nei confronti di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa a Verissimo il vulcanico Fabrizio Corona sganciava una bomba su Fedez e Chiara Ferragni destinata a far discutere. “Il mio problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare. Lei (Silvia Provevdi, ndr) mi ha tradito, parlo di Fedez, parlo di un altro cantante. Ma i suoi tradimenti non mi hanno ferito”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi ai microfoni di Silvia Toffanin. Il rapper è stato così raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro (e non è il primo per il cantante) e lo ha invitato a far chiarezza sulla vicenda (la puntata andrà in onda stasera 22 gennaio).

“Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose”

Valerio Staffelli ha intercettato il cantante a Milano: “Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?” “Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro”, ha ribattuto Fedez. “Quindi c’è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?“, incalza l’inviato. “Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa”, precisa il rapper. Staffelli non demorde: “Non avete fatto l’amore?” “Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose”, ribadisce il marito di Chiara Ferragni.

“Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già”. Le parole del rapper sull’ex di Fabrizio Corona

“Aspetterò di scrivere un libro anche io”, prosegue Fedez che infine chiosa: “Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già”. I fan dei The Ferragnez possono dunque dormire sonni tranquilli. La coppia più social d’Italia è forte e salda, al riparo da tradimenti e amori clandestini. Chissà se Fabrizio Corona non avrà altro da aggiungere.