Fedez, ‘stordisce’ Vannacci con uno spinello. Il web inveisce

Da ore non si parla d’altro e ancora una volta Fedez è riuscito a lasciare il segno. Si tratta del suo gesto insolito e provocatore nei confronti di Roberto Vannacci, generale e deputato europeo della Lega che ha ospitato a sorpresa a Pulp Podcast, il podcast firmato dal rapper e Mr. Marra.

Oltre alla presentazione sarcastica, l’ex marito di Chiara Ferragni ha accolto il politico con in bocca una canna, spiazzando il pubblico che lo segue. Sui social, la reazione degli utenti non ha tardato ad arrivare e c’è chi non ha potuto fare a meno di dire la sua.

Fedez offre uno spinello all’ospite

Nella puntata di Pulp Podcast, Fedez spiazza il pubblico e gli ospiti in studio con una delle sue bravate: offre uno spinello al generale e deputato Roberto Vannacci come gesto di provocazione per la legalizzazione della cannabis e sulle nuove linee guida del codice della strada che riguardano proprio l’assunzione delle sostanze stupefacenti.

L’ospite ha rifiutato prontamente l’invito a fumare da parte del conduttore. Il dibattito, poi, si è accesso sempre di più e Fedez ha criticato le normative, definendole senza senso. Il confronto tra i due ha lasciato il segno, il generale Vannacci ha preso la parola, spiegando: “Lo scopo della legge è evitare gli incidenti. Se fumo una canna e, dopo un mese, guido, e questa cosa è scientificamente provato che non dà alcun effetto sullo stato di veglia e sulla capacità di guida, non avrebbe senso proibirlo”.

La spiegazione di Vannacci

Vannacci oltre a rifiutare lo spinello, ha ribattuto sull’argomento e rispondendo alle provocazioni di Fedez. Il rapper, infatti, ha ironizzato affermando: “Un bicchierino di vino va bene, ma una cannetta no!”.

Le parole del conduttore ha preso la parola ed h riferito che esiste una prova scientifica secondo cui è stato dimostrato che l’uso moderato, soprattutto durante il pasto. “L’uso del vino abbassa rilevantemente la causa di morte e le morti statisticamente, soprattutto l’uso sociale dell’alcool”. Ha affermato il politico.

La reazione sui social

Il gesto di Fedez ancora una volta ha diviso in due il web: da un lato chi non perde occasione di difendere il rapper e dall’altro chi lo reputa una persona poco intelligente. Su X tanti i commenti e i post dedicati all’episodio del podcast tra cui si legge: “Contro la legalizzazione delle droghe leggere ha fatto più #Fedez con questa foto che anni di battaglie proibizioniste”. Qualcun altro ha scritto: “Ma state ancora a considerare quella larva della società di #Fedez … Va bene che lecchereste le pudenda alla #Ferragni se avesse lo scroto”.