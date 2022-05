Fedez sorprende a 2 mesi dall’operazione: “Cosa s’aspettavano i medici”

Il rapper racconta un aneddoto via Instagram Stories: ecco di cosa l’avevano avvisato i medici che l’hanno preso in cura

Come sta Fedez? Meglio, a quanto pare, perlomeno questo è quello che emerge dalle recenti Instagram Stories del rapper. L’artista si è mostrato nelle ultime settimane in forma fisica invidiabile, impegnato nei suoi quotidiani allenamenti e piuttosto spensierato in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più cari, come Luis Sal, con cui sta continuando a registrare il podcast Muschio Selvaggio.

Sembra quasi che lo spettro del tumore sia sparito, o che quantomeno sia stato ridimensionato. Eppure è chiaro che da questo momento in poi la vita di Fedez sarà condizionata dalla paura che “il mostro” ritorni, motivo per cui l’artista dovrà sottoporsi a controlli periodici.

Poche ore fa, Via Instagram Stories, il rapper e marito di Chiara Ferragni ha tenuto a darci un piccolo aggiornamento sulle sue condizioni. Nello specifico, Fedez ha pubblicato un selfie allo specchio con una didascalia dove ci ha raccontato senza filtri quello che i medici gli avevano detto.

I dottori che si sono occupati del suo caso, infatti, avevano avvisato Fedez che il recupero avrebbe potuto essere per lui piuttosto lungo. Una tempistica che stando ai fatti si è radicalmente accorciata. come raccontato da Fedez stesso su Instagram. “I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento” ha scritto l’artista, che ha poi aggiunto “Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto, Ed eccomi qua a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia”.

Lo scorso marzo il cantante aveva rivelato ai suoi milioni di follower la peggiore delle notizie possibili. Via social, Fedez aveva raccontato di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. La scoperta della malattia era stata immediatamente seguita da un’urgente operazione con la quale Fedez aveva provveduto a farsi asportare la massa tumorale. Il percorso medico, come aveva anticipato nel suo primo video sfogo, sarà lungo. La speranza, ovviamente, è che tutto possa procedere nel migliore dei modi.