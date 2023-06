Fedez si tatua la figlia (foto): la pioggia di critiche, “fa cag..re”

By

Dopo le vicende legate a Muschio Selvaggio e al virale botta e risposta con Luis Sal, Fedez è di nuovo al centro dell’attenzione. Sul suo profilo Instagram, infatti, il rapper ha pubblicato un post dove mostra l’ultimo tatuaggio, fatto sulla gamba sinistra e dedicato a sua figlia. I commenti, tuttavia, non sono stati del tutto positivi, sottolineando il lavoro non proprio ottimale del tatuatore. Ecco quali sono stati i principali commenti.

Il post di Fedez: il lavoro del tatuatore lascia di stucco i fan

Il recente post di Fedez mostra nel dettaglio il suo ultimo tatuaggio, proponendo, nella foto successiva, un confronto con l’immagine da cui è stata presa ispirazione. “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia… E poi tatuatevelo” recita la descrizione. Gli utenti non hanno potuto non notare la differenza che intercorre tra la foto originale e il tatuaggio sulla gamba di Fedez, lasciandosi andare a commenti ironici. “Fossi in te denuncerei il tatuatore” ha scritto un’utente, riassumendo buona parte di ciò che si può leggere sotto il post. “Dopo questo tatuaggio io lo direi all’avvocato. Fa cag..re” ha ironizzato un altro, rievocando il battibecco con Luis Sal che ha spopolato sul web nelle ultime settimane.

Tra i tanti commenti, si può notare anche quello di Chiara Ferragni, influencer e moglie del rapper milanese. Solo una risata con annessa emoticon e niente più. Probabilmente ha colto l’ironia della situazione e vi ha voluto prendere parte, pur senza dire nulla. Nell’ultima foto del post, Fedez esibisce il tatuaggio, imitando quell’espressione di sua figlia che ha dato l’ispirazione.

Gli ultimi progetti di Fedez: da Disco Paradise a Muschio Selvaggio

Nelle ultime settimane Fedez è stato autore, assieme ad Annalisa e gli Articolo 31, di Disco Paradise, singolo che sta riscuotendo un buon successo. Il rapper sta portando avanti anche il progetto Muschio Selvaggio, continuando a registrare le puntate del podcast con il contributo di Davide Marra.

Il podcast era stato al centro di un battibecco a distanza tra Fedez e Luis Sal, la cui collaborazione si sarebbe interrotta in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo alcune settimane di silenzio sul perché Luis fosse assente nelle puntate, Fedez aveva preso posizione, dando la sua versione dei fatti attraverso un video sul canale. Seguì, nel giro di poche ore, la risposta di Luis, architettata in modo originale, ma precisa nell’offrire il punto di vista dello youtuber sulla questione.

Ora che le acque sembrerebbero essersi calmate, Fedez è tornato al centro dell’attenzione con questo tatuaggio raffigurante la figlia. I fan e l’utenza del web non sembrerebbero aver apprezzato il risultato, lasciandosi andare a commenti ironici sulla vicenda. Chissà se Fedez ha gradito il lavoro del tatuatore.