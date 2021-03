Continua la guerra tra Fedez e il Codacons. L’associazione non ha lasciato in pace il cantante neppure durante la settimana del Festival di Sanremo 2021. Per l’ex giurato di X Factor è stata la prima volta in gara alla kermesse musicale. La sera della finale, sabato 6 marzo, il Codacons ha pubblicamente chiesto alla Rai di indagare sul televoto dopo l’appello di Chiara Ferragni sui social network.

Come qualsiasi moglie l’imprenditrice digitale ha usato il suo account Instagram per sostenere il marito. Ma il fatto che Chiara Ferragni abbia quasi 23 milioni di follower ha infastidito il Codacons, che ha accusato i Ferragnez di essere avvantaggiati rispetto ad altri concorrenti in gara.

In realtà non è certo una novità che nel cast di Sanremo ci siano concorrenti più famosi e altri meno noti. Di sicuro quello di Chiara Ferragni è stato un gesto normale, che qualsiasi donna avrebbe fatto nella sua posizione. Una polemica sterile, dunque, che ha lasciato tutti senza parole e che ha spinto i telespettatori a schierarsi dalla parte della coppia.

Nonostante la serata movimentata non è tardata ad arrivare la replica ironica di Chiara Ferragni:

“Il Codacons c’è sempre nel momento del bisogno”

Il televoto ha aiutato parecchio Fedez e Francesca Michielin. Grazie ai voti dei telespettatori i due cantanti hanno scalato la classifica finale di Sanremo 2021. La loro canzone, Chiamami per nome, era all’undicesima posizione della provvisoria (risultato della giuria demoscopica più la sala stampa). Il voto del pubblico ha stravolto tutto e alla fine Federico e Francesca sono riusciti a conquistare il secondo posto.

Al di là di quanto accaduto sul palco dell’Ariston Chiamami per nome è una delle canzoni di Sanremo 2021 più ascoltate e vendute in questi giorni. La canzone dei due sta spopolando sulle piattaforme digitali: è al primo posto delle più vendute su iTunes e delle più ascoltate su Spotify.

Su Youtube spopola invece il videoclip del brano, che affronta l’emergenza Coronavirus e le drammatiche conseguenze per i lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno. Il filmato di Fedez e Francesca Michielin, al terzo duetto insieme, ha ottenuto più di 3 mila visualizzazioni in pochi giorni.