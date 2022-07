Fedez sbotta all’ennesimo attacco di Selvaggia: “Non siamo così diversi”

Da un po’ di tempo, un bel po’ di tempo a questa parte Selvaggia Lucarelli ha nel mirino Fedez e Chiara Ferragni. Così portando avanti la sua battaglia, o per meglio dire la sua opinione sulla coppia non smette di commentare ogni loro mossa, social e non. Nelle ultime settimane ha puntato il dito contro Fedez colpevole, secondo lei, di approfittare dei cosiddetti personaggi virali del momento per attirare follower. Ne avrebbe bisogno? Non è dato saperlo, ma magari per lei sì e per questo ha passato in rassegna prima le foto con Rkomi, collega di Fedez a X Factor quest’anno, e nelle ultime ore un video con l’addetto alla sicurezza dei concerti più famoso d’Italia.

Da giorni circolano sui social i video di Ivano, l’uomo della sicurezza del LoveMi e non solo che è diventato un meme vivente grazie alle sue espressioni mentre i cantanti si esibiscono. Ivano ha conquistato gli italiani, suo malgrado, e così Fedez ha postato un video insieme a lui. Si conoscono da tempo ormai, il LoveMi non era la prima occasione in cui hanno lavorato insieme. Insomma, non ha detto “piacere Federico, facciamo un video per il mio Instagram” dopo averlo visto su tutte le pagine social. Per Selvaggia, però, sarebbe andata più o meno così.

Si intuisce da un pensiero che ha condiviso tra le sue stories di Instagram, un pensiero espresso con parole decisamente pesanti. Forse troppo pesanti, queste: “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”. Fedez ha replicato a questo ennesimo attacco della Lucarelli. “Oggi cara Selvaggia Lucarelli voglio farti un regalo”, ha esordito. Poi ha postato uno screen di quella storia e ha aggiunto: “Da che pulpito”. Poi ancora: “Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”. A questo punto ha registrato dei video in cui ha parlato così:

“Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente e ho fatto un video di dieci secondi. E quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio, fai di peggio”

A questo punto ha pubblicato due esempi di articoli del passato in cui, pare di capire, Fedez vuole dimostrare come anche Selvaggia abbia approfittato di argomenti o persone per avere spazio. Per esempio il video privato di Belen Rodriguez che tanto fece scalpore. “Oh no, tu non fai sciacallaggio, no no no”, ha scritto Fedez riprendendo un video del 2016. Ha ripreso la parola in alcuni video, quindi la replica a Selvaggia è proseguita così:

“Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi, potrei andare avanti all’infinito. Io e te non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me. Forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto. O quando dici che io faccio schifo quando parlo del mio psicologo, per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica”

Ha preferito chiuderla così, senza aggiungere altro, certo che questa replica non servirà a deporre l’ascia di guerra con la Lucarelli. Anzi, Fedez è già sicuro del contrario e lui stesso ha detto a Selvaggia di continuare pure a fare ciò che fa. Intanto ha postato un video di due giorni fa in cui parlava già dell’addetto alla sicurezza, raccontando che lo conosce molto bene da tempo e che lo ha voluto lui nella squadra. In un secondo momento, però, Fedez si è subito pentito di aver risposto alla Lucarelli: