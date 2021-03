Fedez rimprovera Gaia Gozzi, c’entra Maria De Filippi: il video

La cantante ha ringraziato la conduttrice di Amici per aver creduto in lei, ma al rapper non è andata giù e le ha fatto notare l’errore

Fedez e Gaia Gozzi si conoscono da tanti anni e oggi sono stati protagonisti insieme di Muschio Selvaggio. Nella nuova puntata del famoso podcast di Fedez e Luis Sal c’era proprio Gaia ospite e durante la chiacchierata il rapper non è riuscito a trattenersi nel rimproverarle una cosa. Fedez è stato il primo coach di Gaia in un talent show: la vincitrice di Amici di Maria De Filippi dello scorso anno ha infatti partecipato a X Factor nel 2016. Si era classificata al secondo posto, dopo un percorso perfetto insieme al cantante. Dopo il talent di Sky però Gaia non è riuscita ad affermarsi nel mondo della musica. Non ha “sfondato”, insomma.

Dopo Amici invece la sua carriera è lanciata al momento, ha partecipato a Sanremo 2021 tra i Big – ritrovando Fedez – e ha tantissimi fan che la sostengono e che amano la sua musica. Amici forse è riuscito a darle una visibilità che X Factor non le aveva dato. Magari per questo lei è più portata a ringraziare Maria De Filippi, più che Fedez. Ma quest’ultimo non l’ha presa benissimo! Infatti nel podcast Muschio Selvaggio ha rimproverato, seppur scherzosamente, Gaia:

“E c’era Gaia che ha detto ha detto a Maria De Filippi: ‘Grazie, Maria. Sei stata la prima a credere in me’. Oh, cosa? Maria, sai chi è stato il primo a credere in lei?”

Dopo queste parole ha indicato sé stesso, perché di fatti è stato lui a sceglierla per X Factor e a darle per primo una grande occasione. Come ha risposto Gaia? In un primo momento ha cercato di buttarla sul gioco: “Tu sei il primo, lei la prima”. Fedez ha borbottato qualcosa, poi ha detto che allora doveva rispondere chi è stato il primo essere umano, a prescindere se uomo o donna. Quindi Gaia ha risposto in tono più serio: “No no, hai ragione. Diciamo che però tecnicamente… A credere in me in un momento in cui musicalmente ero pronta”.

Sarà stata questa la differenza tra Amici e X Factor? Dalle parole di Gaia sembrerebbe di capire che quando ha partecipato al talent di Maria De Filippi era più preparata, sapeva ciò che voleva ed era pronta. Forse dopo questa battuta di Fedez però farà più attenzione la prossima volta a non dimenticare di fare anche il suo nome, tra le persone che hanno creduto in lei. Intanto il video di Fedez che rimprovera Gaia, che trovate qui di seguito, ha fatto il giro di Twitter in poco tempo.