Fedez prima di Sanremo sostiene Tony Effe: messaggio sorprende

Il Festival di Sanremo si avvicina e gli occhi sono puntati su Fedez e Tony Effe. I due hanno dato vita a un dissing negli scorsi mesi che li ha visti entrambi protagonisti. Di certo, tra loro non c’è un rapporto d’amore, ma in queste ore ecco che l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di spezzare una lancia a favore del suo ‘rivale’. Un modo per riconciliarsi prima del Festival? Probabilmente no, in quanto semplicemente Fedez esprime un’opinione obiettiva nonostante i dissapori. Il motivo? Il suo intervento riguarda quanto accaduto al trapper con l’evento di Capodanno a Roma.

Dopo un periodo trascorso ad accusarsi a vicenda, ecco che Fedez sorprende tutti durante l’ultima puntata del suo podcast Pulp. Le parole del rapper si riferiscono all’esclusione improvvisa di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma. Vari volti del mondo della musica si sono schierati dalla parte del trapper nei giorni scorsi, trovando ingiusto il fatto che un artista venga silenziato, per via dei testi delle sue canzoni.

Finora Fedez si era mantenuto distante da questa situazione, evitando di dire la sua pubblicamente, a differenza di tanti dei suoi colleghi. Ora ha rotto il silenzio in maniera obiettiva. Sebbene tra loro non regni l’amore, il rapper si è schierato apertamente dalla parte del collega, stupendo i suoi ascoltatori. Ciò è accaduto durante la puntata del podcast Pulp, che conduce insieme a Marra. I due hanno deciso di intervistare Simba La Rue ed è stato in questa occasione che è arrivata l’opinione di Fedez sulla decisione di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma:

“Spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta affatto simpatica. Il Comune di Roma che lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole. A me non interessa vedere Tony Effe sul palco, ma questa storia è assurda”

Probabilmente Fedez e Tony Effe continueranno ad avere dei dissapori, ma il primo ha scelto l’obiettività, mettendo da parte l’antipatia e i rancori. Il dissidio tra loro è durato mesi e ha appassionato i loro fan, tanto che ne ha parlato chiunque. Pubblicamente non si sono mai risposti in modo diretto, se non tramite delle canzoni. Tra qualche tempo, si ritroveranno entrambi sul palco del Teatro Ariston, al Festival di Sanremo, e molti spettatori già immaginano scintille.

Eppure sembra questi resteranno delusi, in quanto Fedez pare non avere alcuna voglia di andare avanti con i dissing. Durante una conferenza stampa, Carlo Conti ci ha tenuto a precisare che i due cantanti “sono intelligenti, canteranno e basta”. Non si sa cosa accadrà sul famoso palco del Festival a febbraio, ma il conduttore è convinto che entrambi se ne resteranno al proprio posto evitando problemi. Ora il sostegno di Fedez a Tony Effe sulla sua esclusione dal concerto di Capodanno a Roma potrebbe rendere tutto ancora più semplice.