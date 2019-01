Fedez: perché non parla della separazione con J-Ax e cosa pensa di Rovazzi

Fedez si racconta in un’intervista a Vanity Fair: perché non parla della separazione con J-Ax

Nell’ultimo numero di Vanity Fair Fedez si è raccontato ampiamente, parlando dei suoi progetti, delle sue paure più grandi e, in generale, della sua vita. Quest’anno di lui si è molto parlato anche (e sopratutto) per via della sua decisione di separarsi da J-Ax. I due cantanti, dopo aver fatto coppia fissa per molto tempo, hanno preso strade diverse e, ad oggi, non lavorano più insieme. Fan e appassionati di gossip si sono sempre chiesti come mai entrambi fossero arrivati a questa conclusione e se davvero, come spesso è stato scritto, ci sia o meno stata una lite che li ha portati ad essere ai ferri corti. Nell’intervista rilasciata oggi, finalmente, Fedez ha spiegato come mai sulla questione non si è mai sbilanciato. Hanno davvero litigato? “Falso” ha subito risposto lui “Ma si è sciolta una società e devo rispettare un accordo di riservatezza. Silenzio e non una parola in più: questioni contrattuali”.

Fedez parla di Fabio Rovazzi: quello che pensa oggi del cantante e l’errore fatto prima di allontanarsi

Un altro volto noto con cui Fedez ha lavorato per molto tempo, e con il quale in passato aveva anche uno stretto rapporto di amicizia, è Fabio Rovazzi. Sul loro allontanamento, come successo con J-Ax, è stato scritto e detto di tutto. Fedez e Rovazzi Hanno litigato? Hanno avuto problemi sul lavoro? A queste domande oggi il marito di Chiara Ferragni non ha risposto direttamente. In merito ai precedenti con Rovazzi e alla sua figura di artista il rapper ha tuttavia specificato: “L’ho conosciuto che, sconosciuto, faceva video e sa che gli ho dato tantissimo. Lui stesso lo dice. L’evidenza non si può negare. Il mio errore è stato non comprendere che la sua direzione artistica era un’altra, non quella strettamente musicale. Grande talento d’attore, comunque. In tutto. Non lo avevo intercettato. Spero che continui su questa strada. Ha una carriera davanti. In bocca al lupo”.

Fedez, Chiara Ferragni, Leone e il rapporto con il web: ecco cosa risponde a chi lo critica come genitore

Uno dei motivi per cui spesso sia Fedez che Chiara Ferragni vengono presi di mira sui social riguarda la decisione di mostrare ai milioni di follower che li seguono il figlio Leone. A chi ha criticato la sua figura di genitore (e a chi continua a farlo) oggi Fedez risponde: “Non devo rendere conto a nessuno. Io so che padre sono, quanto bene voglio a mio figlio, la protezione che gli do. Se poi viene male interpretato il nostro ruolo genitoriale, bella lì, peggio per chi perde il suo tempo”.