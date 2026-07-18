Fedez papà tris, Carlo Conti gli scrive “un bene necessario” e si crea un caso: la spiegazione della frase

Fedez nelle scorse ore ha annunciato di essere diventato papà per la terza volta. La sua compagna Giulia Honegger ha partorito Edoardo Lupo al San Raffaele di Milano. La stilista ha dato alla luce il figlio il 16 luglio, ma, insieme al rapper, ha ufficializzato la notizia della nascita soltanto due giorni dopo. In tantissimi sui social hanno scritto messaggi di auguri e congratulazioni ai due neo genitori. Tra questi anche il conduttore Rai Carlo Conti, la cui dedica ha creato un curioso caso.

Fedez papà per la terza volta: l’originale dedica di Carlo Conti

Il 65enne toscano, sotto al post Instagram tramite cui il cantante ha mostrato alcuni scatti del piccolo appena venuto alla luce, ha rilasciato il seguente commento: “Un bene necessario”. Diversi utenti, nel leggere queste parole, sono rimasti disorientati, non capendo il significato di un simile intervento. Chi invece ha seguito l’ultimo Festival di Sanremo, che è stato condotto proprio da Conti, non ha fatto fatica a comprendere quanto esternato dal presentatore.

Fedez ha partecipato alla popolare kermesse ligure nel 2026 insieme a Marco Masini con il brano “Male necessario”. Si tratta di una canzone il cui testo racconta la tribolazione interiore di una persona che sa di aver attraversato il “male” e che è emersa da un periodo di difficoltà. Conti, che conosce perfettamente il brano avendolo lui stesso scelto per portarlo in competizione al Festival, nel commentare la nascita del piccolo Edoardo Lupo ha giocato sul titolo della traccia, trasformandolo in una affettuosa dedica per Fedez.

Chiara Ferragni e i rapporti con Fedez oggi

Chi invece per il momento, almeno pubblicamente, non ha rivolto alcun pensiero al cantante è stata la sua ex moglie Chiara Ferragni. Non è però da escludere che l’influencer cremonese abbia sentito l’ex marito privatamente. Dopo la fine burrascosa del matrimonio, i due ex coniugi hanno trovato un equilibrio per il bene dei loro due figli Leone e Vittoria. I ben informati hanno sostenuto nei mesi scorsi che Ferragni avrebbe riferito a Fedez che da parte sua c’è l’assoluta disponibilità affinché Edoardo Lupo costruisca un bel legame con i fratellini.