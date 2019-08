Fedez e la sorpresa ai fan: “Non potevo più mantenere il segreto”

Fedez ha fatto una grande sorpresa ai suoi fan: in arrivo un disco tutto nuovo

Ma quale pausa, Fedez è uno di quegli artisti a dir poco inarrestabili. No, Federico Lucia è tutto eccetto che una meteora. Come preannunciato, il famoso rapper italiano è tornato a lavoro dopo aver ricaricato un po’ le batterie durante queste vacanze estive. Tempo fa, al termine del Paranoia Airlines Tour, Fedez annunciò di volersi prendere una pausa ma il suo messaggio venne interpretato male. Qualcuno infatti capì che aveva intenzione di lasciare la musica per un po’, cosa assolutamente non vera perché lui dalla musica non ci si è mai allontanato, anzi. Già nel Luglio del 2019 aveva svelato che presto sarebbe entrato nuovamente in studio di registrazione e oggi ai suoi fan ha rivelato qualche dettaglio in più regalando loro una grandissima gioia. Quindi, è tutto vero. Prossimamente, infatti, chi ama tanto Fedez potrà avere tra le mani il suo nuovo disco che, a quanto pare, conterrà delle grosse novità.

Fedez, il meraviglioso annuncio: “Nuovo disco, nuova scrittura”

Con un piccolo video nelle sue Instagram Stories, Fedez ha dato il grande annuncio ai suoi fan: “Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la m***a accumulata in questi anni. Abbiamo lavorato in segreto per un po’ ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione”. Dunque, l’obiettivo del rapper è rinascere e lo farà accanto al produttore discografico Dargen D’amico con il quale collaborò già nel 2013. Dalle parole di Fedez però si scopre che il disco sarà ricco di novità e che molto probabilmente si differenzierà di gran lunga dai suoi lavori precedenti. E per questo motivo la curiosità è già tantissima.

Fedez e il ritorno in studio: “Non riesco a vivere senza scrivere”

Fedez ama davvero ciò che fa, porta avanti il suo lavoro con grande passione e pensare che avrebbe lasciato la musica è stato davvero insensato. Circa un mese fa, lui stesso ha dichiarato: “Non riesco a vivere senza scrivere, ma non riesco a scrivere senza prima vivere. Finito il tour mi sono dedicato alla mia famiglia, ho dovuto elaborare tanti momenti che sono accaduti in questi anni. Domani torno in Italia per chiudermi in studio! Non vedo l’ora”.