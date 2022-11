Fedez, nuovi capelli: cambio radicale, la reazione della Ferragni

Il rapper si è presentato ai follower con un look molto diverso dal solito: ecco come l’ha presa la moglie, a cui ha mostrato il taglio per prima

Fedez ha un nuovo taglio di capelli. Anzi, a essere precisi si tratta dell’ennesimo look della sua carriera, quindi di per sé non ci sarebbe granché di cui stupirsi. Eppure, anche questa volta, il rapper di Chiamami per nome e Amore Eternit ha scelto di stupire modificando completamente il suo look rispetto a prima e di fatto stravolgendolo.

Fino a pochissime ore fa, Fedez sfoggiava un taglio di capelli con cui gran parte dei suoi fan hanno iniziato a conoscerlo e apprezzarlo. Si tratta di un’acconciatura molto semplice, con i capelli piuttosto corti sui lati e più alti sopra la testa, con le punte sparate e il ciuffo frontale sparato verso l’alto con l’aiuto del gel. Stavolta, invece, l’artista ha deciso di darci un taglio e, in parallelo, di cambiare colore.

Fedez dunque è tornato biondo. La sfumatura di colore scelta è piuttosto naturale e, come sottolineato dal rapper nella didascalia del post Instagram dove si è rivelato ai fan, è abbastanza simile a quello che hanno la fortuna di avere i suoi due adorati figli, i piccoli Leone e Lucia Ferragni. Il selfie social con cui Fedez ha svelato ai follower il nuovo taglio e colore di capelli, pubblicato poco fa, ha già fatto incetta di like. Fra i commenti anche quello di Chiara Ferragni, che al padre dei suoi figli ha scritto “Ciao figaccione”. Qui sotto lo scatto pubblicato dal cantante.

Poche ore prima dall’annuncio, Fedez aveva anche condiviso via Instagram Stories la prima vera reazione di Chiara Ferragni. L’influencer si era dovuta rintanare in bagno, in attesa di poter scoprire come il suo maritino si era conciato. Quando è finalmente potuta uscire, la moglie di Fedez ha commentato con un tenero: “Amore, che carino”.

Fedez: quella volta che si era fatto biondo platino

Quello scelto dal cantante non è certo il look più particolare ed estremo che abbia mai sfoggiato. A giugno del 2019, il cantante aveva scelto di tingersi i capelli biondo platino (quasi bianchi!) mantenendo però la lunghezza più o meno invariata. Anche in quella occasione Chiara Ferragni aveva dimostrato il suo apprezzamento, dedicando al compagno un entusiasta “Ma quanto sei figo amore mio!”.