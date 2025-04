Fedez, nuove polemiche, la causa: un tatuaggio casalingo

Dopo qualche mese di pausa, il gossip torna a parlare di Fedez. Battito, Bella stronza e la separazione da Chiara Ferragni sembrano ormai acqua passata. Oggi, però, il web ha notato un altro dettaglio che ha riportato il rapper al centro dell’attenzione: un tatuaggio fatto in casa. Nello specifico, l’artista ha condiviso con i fan una foto sui social che ha scatenato i follower che non hanno perso occasione di fare polemica.

Il tatuaggio fatto in casa di Fedez

Poche ore fa, Fedez ha pubblicato sui social una storia su Instagram che non solo è diventata virale, ma sta anche facendo molto discutere. Si tratta di uno scatto in cui si mostra intento a farsi fare un tatuaggio nella sua abitazione mentre è seduto al pc. L’immagine è diventata subito oggetto di polemica per quanto riguarda le modalità con cui è stato realizzato. Il tatuaggio casalingo è un disegno che copre tutta la schiena del rapper che ha voluto mostrarlo ai suoi fan.

Anticipazione? L’ipotesi

Nonostante il tatuaggio fatto in casa abbia scatenato i fan, sono molti gli utenti che hanno ipotizzato, invece, che si tratti di una mossa studiata per attirare l’attenzione del web. Che Fedez abbia organizzato a tavolino la messa in scena per comunicare qualche dettaglio in particolare? Che il rapper stia lavorando ad un nuovo video e il tatuaggio rappresenti solo una parte di un progetto più ampio?

Per adesso possiamo soltanto ipotizzare ma sarà lui ad aggiornarci sui lavori futuri. Senza dubbio non si tratta della prima volta che l’artista usa i social come mezzo per lanciare indizi o incuriosire i fan. Certo è che il tatuaggio casalingo si è rivelato un modo originale ed efficace per fare hype.

I nuovi progetti di Fedez

Dopo il successo di Battito e Bella stronza in una versione rivisitata, per Fedez è arrivato il momento di condividere nuovi progetti lavorativi. Qualche giorno fa ha condiviso sui social alcune frasi della nuova canzone in uscita. Ha pubblicato, in particolare, un dettaglio che non è passato inosservato. L’ennesimo verrebbe da dire. Dopo aver citato Shiva, Sfera e Boro Boro, parla anche di un amore finto, iniziato solo per lavoro. A chi è sia rivolto non c’è dato saperlo ma molti scommettono che si tratti del matrimonio con Chiara Ferragni: la donna tanto amata che, però, lo avrebbe fatto soffrire molto. Insomma, sembra proprio che il rapper voglia riportare alla luce alcuni particolari del suo passato sentimentale fino ad oggi rimasti nascosti e, forse, togliersi qualche sassolino dalla scarpa.