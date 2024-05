Fedez, la verità sulla rissa: “Vi dico come sono andate le cose”

Fedez oggi era ospite al Salone del Libro di Torino insieme al Presidente dell’Ordine degli Psicologi per parlare di temi serissimi e attuali come la salute mentale.

Il rapper è sempre stato portavoce di tematiche così sensibili, parlando in prima persona dei problemi avuti con gli psicofarmaci e le difficoltà di vivere con dei disturbi di ansia e depressione.

Peccato che anche un intervento così positivo per tanti giovani è diventato l’ennesima occasione per fare gossip!

Mai come quest’anno il Salone è stato teatro di politica, con le guerre in atto, ogni ospite ha avuto occasione di dire la sua sulla situazione palestinese o nei partiti italiani.

Fedez invece si è ritrovato a parlare della famigerata rissa con Cristiano Iovino! Per di più, a pochi metri di distanza da lui, solo poche ore prima, la sua acerrima nemica lanciava stoccate sia a lui che alla ex moglie.

Selvaggia Lucarelli infatti, durante il suo intervento al Salone per presentare il libro Il Vaso di Pandoro, ha lanciato a tutto il pubblico dei pandorini raffiguranti la copertina del libro con tanto di slogan anti-Ferragni ‘‘Questo Pandoro si impegna a combattere la finta beneficenza”.

La Lucarelli poi ha dato giusto questa mattina la conferma della presenza di Fedez a questa rissa tra Iovino e degli Ultras del Milan, squadra del cuore di Fedez a cui fa da sponsor con la sua bevanda. Poteva mai Fedez non dire la sua?

“Iovino pestato? Ma se è andato a ballare!” La versione di Fedez

Già stamani Fedez aveva annunciato che il suo intervento al Salone sarebbe stato frizzantino, con una storia Instagram in cui si prendeva gioco di Selvaggia e degli altri giornalisti che riportavano le ultime notizie.

Appena arrivato a Torino la sua risposta non si è fatta attendere: intervistato sulla questione palestinese, Fedez ha preso una posizione e ha tirato una stoccata alla stampa, che secondo lui non si occupa di temi seri, ma solo di ca*****

Abbiamo una stampa che si occupa di notizie inutili, tipo cosa fa di notte Fedez e non avete ancora capito che ai giovani non gliele frega un c**zo. La stampa italiana deve rivalutare le proprie priorità.

Quella di Fedez contro la stampa italiana ormai è una guerra dichiarata, una crociata che il rapper è deciso a portare avanti ogni giorno.

Lui è andato al Salone per parlare di cose importanti, ci teneva a parlare della salute mentale, ma figurati se la stampa sua nemica non gli rifilava una domanda sulla rissa con Iovino!

Colta l’occasione pubblica, Fedez ha deciso di mettere in chiaro le cose una volta per tutte su come è andata quella sera.

Lui non c’era, dice, dalle telecamere non si vede nulla, poi smentisce la gravità dell’aggressione perpetrata ai danni del povero Iovino e ne sminuisce le condizioni.

Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza .

Poi sentenzia: