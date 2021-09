Fedez: la sorpresa per Chiara Ferragni per il terzo anniversario

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il loro terzo anno di matrimonio. In un modo del tutto speciale e unico, come d’altronde è anche l’amata coppia da 34 milioni di followers sui social. Per l’occasione il rapper, reduce dall’aver ottenuto il quarto disco di platino per il brano Mille, ha organizzato per la moglie una sorpresa romantica sul lago di Como.

Nei giorni in cui la cronaca rosa riporta sempre più insistentemente le immagini di un litigio avvenuto tra la coppia mentre si trovavano in vacanza su uno yacht, Fedez e Chiara zittiscono tutti con le nuove immagini che riprendono la bella e romantica canzone che il rapper ha dedicato alla moglie.

Ma non è tutto. I festeggiamenti del terzo anniversario di nozze dei Ferragnez è diventato anche l’occasione per fare uno show all’aperto. Il cantante, infatti, ha scelto di dedicare un pezzo inedito alla sua dolce metà e cantarlo su una piattaforma in mezzo al lago di Como.

Nelle Instagram stories che ha condiviso Federico Lucia sul suo account ufficiale si sente anche parte della canzone dedicata alla Ferragni. “Mi fai venire voglia di futuro” ha cantato Fedez a Chiara. La coppia si è conosciuta circa cinque anni fa, mentre il matrimonio è arrivato dopo due anni dal loro incontro.

Un amore che almeno all’apparenza non ha mai visto un litigio. Infatti sulle loro pagine social, i Ferragnez sono una famiglia modello, che si mostra sempre felice e sorridente. Il settimanale Chi ha nei giorni scorsi paparazzato però i due durante una litigata furibonda.

Durante il litigio – avvenuto sul ponte dello yacht su cui viaggiavano – pare che lui sarebbe andato via e lei sarebbe scoppiata in lacrime. Non è dato sapere il motivo che ha portato la coppia più seguita sui social in Italia a confrontarsi così duramente.

Lo yacht super lusso di 32 metri che ha ospitato anche le sorelle di Chiara con i rispettivi compagni è di proprietà di Diego Della Valle. Chiara infatti è nel consiglio di amministrazione della Tod’s. Dopo la divulgazione delle immagini ‘rubate’ del loro litigio, Chiara e Fedez hanno ironizzato sui social.