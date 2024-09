Fedez, la madre cerca “marchi contraffatti”: la richiesta fa discutere

Finisce nella bufera Fedez, ancora una volta, e intanto sua madre, Annamaria Berrinzaghi, si mette alla ricerca di marchi contraffatti, almeno così pare. Martedì 17 settembre, il rapper si esibirà alla festa della nostra cara patrona, la Madonna della Consolazione, a Reggio Calabria. Ed è qui che sua mamma sarebbe alla ricerca di brand non originali da acquistare. Almeno questo è ciò che si evince da una Storia da lei stessa condivisa su Instagram, che lascia un po’ perplessi.

Facendo un giro sul web, ci sono due ipotesi che il pubblico che la segue sta facendo: la sua sarebbe una frecciata verso qualcuno oppure starebbe davvero cercando di acquistare merce contraffatta. Pare strano per gli utenti sui social che la mamma di Fedez arrivi ad acquistare dei marchi contraffatti, quando potrebbe sicuramente comprare brand originali. “Qualcuno mi può indicare un negozio che vende marchi contraffatti a Reggio Calabria?”, chiede Annamaria.

Non mancano le polemiche da parte di molti utenti sul web, che sono alla ricerca del motivo per cui la madre del rapper abbia fatto una richiesta così strana. Ciò accade in un periodo in cui, il caos regna nella vita di Fedez, costretto a difendersi da feroci attacchi dopo la morte di un bambino prima di un suo concerto.

Fedez e la morte di Gioele a Ozieri: parla il padre del bambino

Facendo il punto della situazione, in queste ore, si sta parlando della tragedia avvenuta a Ozieri, in provincia di Sassari, con tanto di lettera scritta da un padre addolorato. Il rapper si è esibito nei giorni scorsi nella città, qualche ora dopo la morte di Gioele Putzu, bambino di soli 9 anni che è rimasto schiacciato da una porta da calcio vicino a dove si stava per svolgere l’evento.

Sebbene sia morto il bimbo, il concerto è stato comunque messo in scena da Fedez, il quale ha appena ricevuto un messaggio abbastanza forte. Prima ancora di leggere la lettera del padre di Gioele, pubblicata su Facebook, il rapper ha risposto alle prime critiche, tramite delle Stories su Instagram.

Sul social network, l’ex di Chiara Ferragni ha spiegato che prima di esibirsi aveva chiesto al pubblico di fare un minuto di silenzio per il bimbo. Dopo di che, ha criticato l’attenzione mediatica legata a quanto accaduto.

In queste ore, è arrivata la lettera del padre del bambino morto a Ozieri. Quest’ultimo ammette che, prima dell’accaduto, pensava che Fedez fosse “una persona più umana”, visto che ha dei figli. Originari di Olbia, lui e la sua famiglia avevano deciso di recarsi a Ozieri proprio per il concerto del rapper su volere di Gioele, suo grande fan. A detta del padre del bambino, Fedez avrebbe potuto “rinunciare a un concerto per una sera” e rispettare così il suo dolore.