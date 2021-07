Fedez interviene su caso Imen Jane: “Chiara Ferragni non c’entra nulla”

Il celebre cantante rap è sceso in campo per smentire il coinvolgimento della moglie nella vicenda che sta tenendo banco negli ultimi giorni sui social

Il rapper Fedez non ci sta e scende in campo per difendere la moglie Chiara Ferragni, dopo che quest’ultima era stata tirata in ballo nella bufera mediatica scatenatasi negli ultimi giorni. E che ha visto come protagoniste l’instagrammer Imen Jane e Francesca Mapelli.

In una recente Instagram stories il cantante, reduce dal successo del brano ‘Mille’, ha chiarito: “C’è una polemica che riguarda due ragazze che hanno fatto una pessima figura a Palermo” – quindi ha proseguito dicendo – “Mia moglie è amica di una di queste e ci ha lavorato in passato: stop“.

Stando quindi alle parole del cantante, Chiara Ferragni non sarebbe stata coinvolta nella caso. Una vicenda che ha ormai da qualche giorno vivacizzato non poco i social network. Cos’è successo? All’origine di tutto ci sarebbe un atteggiamento discutibile di Imen Jane nei confronti di una commessa.

Quest’ultima si sarebbe resa colpevole di un ‘grave reato’ agli occhi dell’influencer, cioè quello di non conoscere la storia dell’esercizio commerciale per cui lavorava. La commessa ha tentato di giustificarsi dicendo di non essere pagata a sufficienza per informarsi.

A questo punto l’amica di Iman Jane, Francesca Mapelli, le ha dato un consiglio. Cioè quello che se si fosse informata avrebbe potuto essere pagata il triplo come guida turistica. Questi i fatti avvenuti. Ma allora cosa c’entra Chiara Ferragni? La nota imprenditrice digitale accusata dai leoni della tastiera perché amica di una delle due ragazze.

Fedez rivela che sarebbe nata la teoria del complotto. Alcuni utenti social sosterrebbero che la Ferragni avrebbe fatto bloccare alcuni articoli su questa vicenda. Un clima di caccia alle streghe che è davvero inaccettabile ed insostenibile.

Poi il rapper lancia un messaggio agli hater: “Se vi sta antipatica mia moglie e volete attaccarla a prescindere, basatevi su ciò che fa lei e non su quello che fanno i suoi amici“. Mentre Fedez ha voluto metterci la faccia e scendere in campo pubblicamente per mettere a tacere le voci sulla moglie, Chiara ha preferito ignorare la questione.

E come darle torto? La nota imprenditrice digitale aveva decisamente meglio da fare, in vacanza con il marito, i due figli ed alcuni parenti in uno dei resort più belli ed esclusivi della Versilia.