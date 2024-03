Fedez, il ricordo della malattia: sul web piovono critiche “E Chiara?”

Nelle ultime settimane Fedez è uno dei personaggi maggiormente chiacchierati sul web a causa della sua rottura con l’influencer Chiara Ferragni. Nuovamente il rapper ha fatto parlare di sé a causa di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale qualche ora fa. Con il post Fedez ha ricordato il momento della malattia, sottolineando come sia riuscito a sconfiggere il cancro e la vita sia bella. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ai suoi follower che hanno iniziato a sommergerlo di critiche. Ma cosa proprio non è andato giù ai fan?

Il cantante ha voluto ricordare con delle foto pubblicate sul social uno dei momenti più difficili della sua vita: la lotta con un tumore al pancreas. Le immagini lo ritraggono in una stanza d’ospedale, con ancora i cerotti delle ferite addosso. In accompagnamento al post Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha aggiunto anche una didascalia.

Questo il messaggio che ha voluto lanciare il rapper:

Esattamente due anni fa, mi operavo di tumore al pancreas. Due fottuti anni. La vita è bella.

Nessun riferimento, quindi, verso la sua ex Chiara Ferragni. E’ stato proprio questo dettaglio a non sfuggire al popolo del web che l’ha riempito di critiche. Anche nelle foto pubblicate da Fedez su Instagram non appare mai l’influencer. Alcuni follower hanno quindi sottolineato come l’esclusione di Chiara sia stata poco delicata, in quanto questa gli è stata vicina nei momenti più bui.

Questi sono alcuni dei commenti che si possono leggere sotto al post del rapper:

Questo, invece, il post pubblicato su Instagram da Fedez sul suo profilo ufficiale:

Nei momenti della malattia Chiara è stata molto vicina al marito, così come si può vedere anche nelle scene del documentario sulla coppia “The Ferragnez” girate all’interno dell’ospedale dov’era ricoverato il cantante. In passato, lo stesso Fedez, ha più volte ringraziato l’influencer per il supporto e la vicinanza in quel periodo difficile. Oggi, tuttavia, non c’è alcun riferimento a Ferragni. La cosa è molto probabilmente dovuta al momento di crisi che la coppia sta attraversando.