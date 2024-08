Fedez: ennesimo flirt dopo Garance, Sveva e Luna. Ecco chi è!

Fedez non arresta la sua “vida loca” e dopo la mega festa in after party in Costa Smeralda, e la sfilata di bellissime ragazze al suo fianco in questi giorni, oggi appare su tutti i giornali con un nuovo flirt. Si tratta di una ragazza bresciana di 22 anni, Giulia Santin. Dopo l’ex di Michele Merlo ( già tornata in città), il rapper ora si concentra su altre compagnie.

Nuovo flirt per Fedez? Dopo il Gran Premio di Montecarlo e le uscite milanesi con Garance Authié, il cantante è stato avvistato a bordo piscina in una lussuosa villa a Otranto, in Puglia, in compagnia di Sveva Magatti.

La presenza di Fedez con la Magatti aveva già destato qualche curiosità, ma le novità non si sono fermate qui.. Recentemente, il settimanale Chi ha diffuso una serie di scatti esclusivi che ritraggono l’ex marito di Chiara Ferragni in Sardegna, intento a baciarsi appassionatamente con Luna Shirin Rasi. Rasi è già nota alle cronache rosa per essere stata fidanzata con Michele Merlo, il giovane cantante di Amici scomparso prematuramente nel 2021 a causa di una malattia fulminante.

La pubblicazione di queste immagini ha scatenato un’ondata di curiosità, ma solo dopo qualche ora dal fatto incriminante, è emerso un nuovo pettegolezzo, alimentando ulteriormente l’interesse dei media e dei fan..

A lanciare il nuovo gossip è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video di Fedez alla celebre e super chiaccherata festa in Costa Smeralda, accompagnato da una bionda misteriosa.. L’identità della ragazza è stata svelata poco dopo: si tratta di Giulia Santin.

Parpiglia ha scritto poi sui social:

“Il re della Costa Smeralda – colui che, secondo il suo stesso racconto, ha scritto la storia dell’isola – dopo il party (del quale si attendono ulteriori spiegazioni) al calar della Luna ha fatto sorgere la 22enne Giulia.”

Il web sta impazzendo in queste ore e le critiche, dopo lo scoop di Gabriele Parpiglia stanno esplodendo. Già nelle ore precedenti la compagnia di Luna Shirin Rasi aveva destato molti chiacchiericci poco piacevoli per il cantante, accusandolo di essere oltremodo fuori le righe soprattutto nei confronti dei figli e di ciò che potrebbero pensare una volta cresciuti..

Al momento però, non ci sono certezze né conferme riguardo a questo presunto flirt estivo. Tra Fedez e Giulia Santin potrebbe trattarsi semplicemente di una pura amicizia, senza alcun coinvolgimento sentimentale. Non è escluso che nei prossimi giorni emergano ulteriori scatti compromettenti che potrebbero chiarire o complicare ulteriormente la situazione.. Noi restiamo in attesa!