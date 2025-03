Fedez e Taylor Mega scatenati: riesplode il gossip, foto e dettagli

Tana, di nuovo, per Taylor Mega e Fedez. I due, che hanno avuto un flirt durante il matrimonio dello stesso rapper e di Chiara Ferragni (questo almeno è ciò che ha assicurato l’influencer friulana), sono stati pizzicati assieme, fianco a fianco, in una discoteca a Milano. A postare le foto della serata in cui li si vede ‘vicini vicini’, per dirla alla Striscia la Notizia, ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia. Dalle immagini, divulgate dallo scrittore tra le sue storie Instagram, si vedono i due scatenati a ballare con un sorriso a trentadue denti. Opportuno sottolineare, però, che dagli scatti non emerge alcun bacio o alcun atteggiamento equivoco. Certo è curioso, alla luce del gossip scoppiato qualche mese fa, che siano stati così ‘vicini’.

Parpiglia ha anche postato un video della serata in cui si vede Fedez prendere il microfono e urlare: “Milano, c’è più gente nel privé che in pista, incredibile”. Il tono baldanzoso e l’atteggiamento festaiolo del rapper è probabile che alimenterà ulteriori polemiche. Molti si chiedono com’è possibile che Fedez, quando è in tv sulle reti Rai, come ad esempio a Sanremo, appaia come un ‘cane bastonato’ e invece spesso sui social venga immortalato oppure si immortala lui stesso a fare serate con ‘mood’ gaudente e spensierato. Sulla faccenda ha detto la sua in diversi frangenti Selvaggia Lucarelli.

Fedez tra salute mentale e feste in discoteca: il parere di Selvaggia Lucarelli

Secondo la giornalista Fedez è abile ad indossare la ‘maschera‘ giusta in base al contesto in cui si trova. Fin dalla sua prima apparizione sanremese, la Lucarelli ha sostenuto che il rapper, innanzi al pubblico Rai, tenda a mostrarsi fragile, come se volesse cercare compassione. Tutt’altra musica invece quando si tratta di contenuti social. In effetti la coincidenza è curiosa.

Si pensi anche a quando fu ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, altra trasmissione che è seguita da un pubblico ‘educato’. Pure in quel frangente apparve piuttosto frastornato e parlò di salute mentale. La domanda è quindi sempre la stessa: è una coincidenza che davanti a una certa platea Fedez si palesi in difficoltà oppure non c’è alcuna coincidenza, bensì una strategia comunicativa ben congeniata?