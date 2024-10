Fedez e Chiara: quali danni hanno causato le mamme ‘ingombranti’

Guardando la storia dei Ferragnez ci rendiamo conto che c’è un comune denominatore che ha determinato l’operato di entrambi. Stiamo parlando di coloro che li hanno generati, ovvero le rispettive mamme. Queste signore compaiono inesorabilmente sempre nella vita di questi ragazzi. “Ma sono le mamme!” direte voi con tono quasi dispiaciuto. Come a dire che una mamma deve essere presente nella vita dei figli. E siamo d’accordo ma Chiara Ferragni e Fedez non sono persone qualunque. Sono dei personaggi la cui vita si trova, volenti o nolenti, sempre sotto ai riflettori. Il problema reale però non consiste nelle comparsate mediatiche delle rispettive mamme. Il problema risiede quando queste mamme hanno voluto metter bocca negli affari imprenditoriali di entrambi.

La mamma di Fedez, in un certo senso, è riuscita a contenere “l’euforia” del figlio. Garantendo forse l’incolumità dei beni guadagnati e gestendo il carattere permaloso e controproducente del rapper. Marina di Guardo, mamma di Chiara Ferragni e sorelle, invece ha voluto sfruttare la notorietà della figlia per strutturarsi un personale percorso lavorativo da scrittrice. Poi ha deciso di inserirsi all’interno delle società quando la situazione stava precipitando. Una mamma intelligente senza veli di protagonismo, vedendo la barca della figlia che affonda, le suggerisce qualcuno di più adatto al ruolo di imprenditore. Non prende in mano un’azienda che non sa minimamente come gestire.

Fedez e Chiara e l’invadenza eccessiva delle madri

Oggi sappiamo che Fedez si è allontanato dalla figura protettrice della mamma. Al momento si trova a New York e, sostenuto da Fabrizio Corona e compagnia bella, sta cercando di trovare la sua redenzione mediatica. Difficile capire come ne uscirà e se la madre potrà ancora stargli a fianco. Nel caso della Ferragni invece la situazione non è cambiata da prima del Pandoro Gate. La mamma è lì, fissa nelle storie e nei post. La sua figura aleggia incontrastata nella vita mediatica di tutte le sue figlie.

Quando ha parlato in pubblico in difesa della figlia ha creato più danni che altro. Si vede che non ha la capacità di stare in tv e di rispondere a tono. Come una fatina delle fiabe continua a sostenere i grandi valori impartiti alle figlie. Forse, tutta questa mediaticità e ricchezza, l’ha allontanata dalla vita reale e adesso non riesce più a tornare con i piedi per terra. Non è facile scontrarsi con la realtà ma una mamma dovrebbe servire a questo. Non solo a partecipare alle sfilate di moda e a commentare i post delle figlie.