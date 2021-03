Oggi Leone Lucia Ferragni compie tre anni. Il figlio di Chiara e Fedez è diventato il nipotino, il cuginetto di tantissime persone che oggi non hanno mancato di dedicargli un pensiero. I Ferragnez sono considerati la Royal Family italiana. Vengono inondati tutti i giorni di affetto e approvazione e il compleanno di Leone diventa un giorno di festa per tutti. Dopo tre anni di foto e video pubblicati ogni giorno, i fan si sono affezionati al piccolo di casa Lucia Ferragni, hanno seguito la sua crescita e gioito per ogni suo passo avanti. Oggi ha spento tre candeline e nei suoi auguri speciali papà Fedez non ha potuto fare a meno di nascondere un pizzico di amarezza, perché per il secondo anno di fila il suo primogenito ha spento le candeline in lockdown.

Il cantante di Chiamami per nome è un appassionato di montaggi video, una passione che gli è costata l’esclusione da Sanremo anche. Anche oggi quindi ha editato un video sui primi tre anni di Leone, in cui scorrono le immagini dalla nascita passando per i tre compleanni. Quindi nella didascalia Fedez ha scritto che oggi il suo ometto ha compiuto tre anni ed è la persona che gli ha cambiato la vita in meglio più di tutte. Lo ha definito il suo migliore amico. E poi ha dedicato un pensiero non solo a Leone ma a tutti i bimbi che festeggiano il compleanno in lockdown:

“2 compleanni su 3 in lockdown, auguro a te e a tutti i bambini di ritornare il più presto possibile a riscoprire la socialità che questo periodo vi sta portando via”

Parole che hanno emozionato e commosso qualcuno, soprattutto chi ha dei bambini piccoli a casa che sono costretti a spegnere le candeline senza gli amichetti o i parenti intorno. Fedez non ha dimenticato di fare anche gli auguri a tutti i papà, per lui infatti oggi è una festa doppia. “Il mio bimbo non poteva farmi regalo migliore…Esserci”, ha aggiunto.

Anche Chiara Ferragni ha dedicato un post al suo piccolo Leone con bellissime foto di questi anni insieme. Nel suo messaggio ha scritto di amarlo più di ogni altra cosa al mondo e che non vede l’ora di vederlo diventare fratello maggiore. Ben presto infatti Chiara darà alla luce una bambina: manca davvero poco.