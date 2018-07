Fedez e Chiara NON si sposano in Chiesa e NON battezzano il figlio

Fedez e Chiara Ferragni NON si sposano in Chiesa: nessun battesimo per il figlio Leone

Fedez non lo ha mai nascosto: non crede in Dio. E dopo il fidanzamento con Chiara Ferragni e la nascita del figlio Leone non ha cambiato idea. Tanto che il prossimo primo settembre, data fissata per il matrimonio, non si sposerà in Chiesa e non battezzerà il bambino nato lo scorso marzo a Los Angeles. A farlo sapere è stato lo stesso cantante, che si è sottoposto al gioco delle domande di Instagram, rispondendo a molti quesiti sulla propria spiritualità. “Credi in Dio?”, ha domandato un follower. “No!”, ha risposto seccamente il giudice di X Factor. Quando poi qualcuno ha preteso spiegazioni sul presunto matrimonio in Chiesa, Fedez h fatto chiarezza: “Ma non è vero, non ci sposiamo in Chiesa”. “Quando battezzate Leo?” ha infine chiesto un altro fan. Ma anche su questo argomento Fedez è stato pungente e ironico: “Il 30 febbraio”.

Le news sul matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni

Insomma, ormai è chiaro: il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sarà rigorosamente civile. The Blonde Salad ha scelto come location dell’evento Noto, città della Sicilia. Una decisione presa per omaggiare la madre di Chiara, la scrittrice Marina Di Guardo, che ha origini siciliane. L’evento sarà a tema Coachella, il famoso festival musicale che si tiene ogni anno in California e del quale la Ferragni è una grande fan. Nella lista degli ospiti tanti e innumerevoli vip, questi i primi nomi che sono trapelati: Paris Hilton, Bianca Balti, Manuel Agnelli, Chiara Biasi, Gilda Ambrosio.

Chiara Ferragni è eccitata per il matrimonio

Nonostante qualcuno l’abbia definito il matrimonio dell’anno, Chiara Ferragni ha rivelato sui social network che il matrimonio con Fedez sarà piuttosto intimo, al quale prenderanno parte poche persone, tra famigliari e veri amici. “Sono davvero eccitata. Sarà una cerimonia piccola e intima ma ci rappresenterà al 100%. Spero che anche a voi piacerà!“, ha detto l’imprenditrice digitale, che quel giorno renderà partecipe tutti i suoi fan attraverso i suoi canali social.