Fedez, duro sbrocco a La Vita In Diretta: “Giornalista rompiba***!”

Sono delle ore molto complesse per Fedez! Tra la polemica che ha infiammato la sua esibizione a Reggio Calabria e il dissing con Tony Effe, il rapper non ha un attimo di pace. Vediamo di fare ordine però. Negli scorsi giorni la comunità di Reggio Calabria si era scatenata: in occasione della Festa Della Madonna, la presenza di Fedez ha fatto molto discutere. Il vescovo e i parroci si erano opposti al rapper, considerandolo blasfemo. I cittadini si erano divisi: chi dava ragione alla Chiesa e non voleva assolutamente che un personaggio controverso come il rapper si esibisse in una giornata dedicata alla Madonna, altri che invece erano contenti. Dopotutto, uno come lui porta pubblico e pubblicità, che fa sempre bene al paese. Ed è quello che ha pensato anche l’organizzazione che fino all’ultimo ha confermato l’esibizione di Federico Lucia.

Ad aspettarlo prima di salire sul palco c’era l’inviata di La Vita In Diretta, in cerca di un’ultima dichiarazione sulla polemica che lo ha avvolto. Fedez tuttavia non ha apprezzato la presenza della giornalista, additandola come una rompiba***.

Fedez a La Vita In Diretta: “Ti pare il caso?” E poi al pubblico: “C’era una rompiba***”

Si è sentito evidentemente braccato Fedez, quando si è visto arrivare i microfoni de La Vita In Diretta. I momenti prima di un’esibizione sono sempre tesi, si sa, gli artisti sono sempre in ansia prima di cantare. La giornalista si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato e ha scatenato le ire del rapper. Quando gli ha chiesto se volesse commentare le polemiche lui ha risposto subito di no, circondato dai bodyguard, e allora l’inviata ha chiesto perché non volesse parlare con La Vita In Diretta. Ecco che Fedez, già allergico ai giornalisti, ha sbroccato:

Ma ti sembra il caso! Sto salendo sul palco! Ti sembra il momento di farmi un’intervista mentre sto per salire sul palco!

E non contento ha poi commento l’accaduto dal palco. Prima ringrazia Reggio Calabria che lo ha accolto per un’occasione speciale come questa, che non era assolutamente scontato. Poi ha tirato una stoccata alla povera inviata:

Mi ha inseguito prima di salire sul palco una rompiba*** de La Vita In Diretta

Vi lasciamo il video integrale dello scontro avvenuto tra la giornalista e il rapper

E il dissing con Tony Effe come procede? Dopo che ieri sera i due rapper si sono scambiati frecciatine al vetriolo su Instagram, Fedez ripaga con la stessa moneta. Visto che Tony Effe nel suo pezzo ha tirato in mezzo Chiara Ferragni, anche Fedez ha deciso di coinvolgere una vecchia fiamma di Tony Effe. In studio di registrazione infatti oggi è arrivata nientepopodimeno che Taylor Mega, ex storica di Tony e flirt conclamato di Fedez. Ora che c’è anche lei in mezzo a questa faida, siamo davvero tutti! Chissà Taylor e Fedez come risponderanno alle stoccate di Tony!