Fedez, dedica social per Chiara Ferragni? “Finisce sempre bene”

In questo periodo, non si fa altro che parlare della “caduta” dell’impero di Chiara Ferragni, nonché della crisi dell’influencer con suo marito, Fedez. Dopo settimane di silenzi da parte dei coniugi, l’imprenditrice ha finalmente confermato il periodo di allontanamento con il rapper nell’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa la scorsa domenica, 3 marzo. La Ferragni non ha aggiunto particolari dettagli, ma ha affermato di star attraversando un momento molto doloroso e che non sa ancora se le cose tra lei e Fedez potranno risolversi o meno.

Inoltre, Chiara ha confutato le speculazioni che consideravano questa crisi come una mossa strategica per deviare l’attenzione dallo scandalo Balocco e dalla pubblica condanna mediatica e giudiziaria che la giovane imprenditrice sta affrontando. Ad ogni modo, la Ferragni ha precisato che la loro comunicazione rimane costante, sia per i loro due figli, Leone e Vittoria, sia perché, dopo numerosi anni e progetti condivisi, non sarebbe sensato interrompere bruscamente ogni legame da un momento all’altro. Ma, in tutto ciò, qual è il pensiero di Fedez sull’intera situazione?

Fino ad ora, il cantante non si è espresso più di tanto sulla questione. Interpellato dall’inviato di Pomeriggio Cinque, ha spiegato abbastanza stizzito di non voler parlare dei suoi problemi familiari per dare priorità al bene dei suoi due bambini. Tuttavia, poco fa, Fedez ha postato una storia che sembrerebbe riferirsi proprio alla sua difficile situazione matrimoniale. Il rapper ha infatti condiviso alcune frasi tratte da una sua canzone risalente al 2013 in duetto con J-Ax, intitolata “Sembra Semplice“. Ecco il pezzo del brano che Federico ha deciso di pubblicare:

Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita.

In tanti hanno subito ricollegato queste parole alla crisi con Chiara Ferragni, vedendolo come un segnale del rapper nei confronti della moglie. Secondo diversi utenti, il conduttore di Muschio Selvaggio avrebbe voluto mandare un messaggio chiaro, ovvero ribadire che il suo matrimonio non è ancora finito e che spera di riavere presto indietro la sua “vecchia vita”. Bisogna specificare che queste sono solamente supposizioni dei fan, i quali ovviamente sperano in un ritorno alla serenità della coppia.

Al contrario, potrebbe essere che Fedez non avesse intenzione di fare alcun riferimento specifico a Chiara o alla loro crisi, ma che la scelta della canzone fosse del tutto casuale. Non resta che attendere per capire cosa succederà tra di loro e quale sarà il futuro della coppia più chiacchierata del momento.