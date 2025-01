Fedez, cosa ha rivelato davvero a Corona? I motivi preoccupano

Chiara Ferragni non ha mai nascosto di essere una donna forte. Ha sopportato con un certo “pelo sullo stomaco” situazioni piuttosto scomode. Ha fatto in modo tale che, malgrado gli avvenimenti del Pandoro Gate, la sua vita tornasse alla normalità. Be’ parliamo della sua normalità. Cioè quella di una donna che guadagna tramite i social, che vive nel lusso e che inizia ogni video con l’immancabile: “Hi guys!”. Ma poco importa quale sia questa normalità. Chiara Ferragni è riuscita a riappropriarsi della sua vita.

Non solo! Ha tagliato i cosiddetti “rami secchi” ed è persino rifiorita. Tra questi rami secchi compare anche l’ex marito, ovvero Fedez. Oggi Chiara si accompagna felicemente a Giovanni Tronchetti Provera. Sono persino uscite delle foto che li ritraggono insieme con i rispettivi figli. Si è addirittura vociferato che la Ferragni fosse incinta. Non ancora ma potrebbe essere il prossimo punto di arrivo. Sta di fatto che Chiara, in pochissimo tempo, ha rimesso in piedi la sua vita. E Fedez? Il rapper non è riuscito nello stesso intento.

Fedez sminuito da Chiara Ferragni decide di reagire?

Dopo una turbolenta estate e qualche tentativo mal riuscito di recupero con l’ex moglie, Fedez si ritrova da capo a piedi. Persino nel divorzio ha avuto la peggio. E non perché abbia dovuto pagare di più. Esattamente l’opposto. Chiara ha rifiutato il mantenimento da parte dell’ex marito. Un gesto che in molti hanno visto come un ulteriore tentativo di sminuire Fedez. Già! Perché non è stato il primo che Chiara ha fatto. Federico, da tutta questa brutta vicenda, ne esce come un uomo che ha abbandonato la moglie nel momento del bisogno e che ha passato i mesi successivi tra feste e giovani donne.

Fedez in difficoltà si appoggia a Fabrizio Corona

Ci ricordiamo poi del dissing con Tony Effe e dei messaggi che la Ferragni ha mandato al rivale dell’ex marito? Insomma come può fare Fedez per recuperare credibilità? Sappiamo già che il rapper, in questi ultimi mesi, si è avvicinato molto a Fabrizio Corona. Il quale sta dicendo in giro che Federico abbia sempre amato un’altra donna e non la Ferragni. Pare addirittura che il 27 gennaio verrà rivelato il nome di questa fanciulla. Una ragazza così potente che avrebbe potuto rovinare la vita dei Ferragnez.

Difficile credere a questa storia. Molto più semplice pensare che Fedez abbia cercato in Corona un aiuto. Un supporto che lo aiutasse a riacquistare la giusta reputazione mediatica. L’ex re dei paparazzi conosce bene i meccanismi del settore. Per cui le due menti insieme potrebbero aver studiato un piano ben preciso: far cadere la corona alla Ferragni. Far credere a tutti che Federico amasse qualcun’altra per togliere importanza a colei che l’ha sminuito. Chissà se il piano avrà successo? Noi siamo pronti a ricrederci!