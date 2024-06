Fedez coinvolto nello scandalo beneficenze? Gesto forte di Chiara

Sta succedendo qualcosa di inaspettato e forse la lunga vicenda del Pandoro Gate sembra avere un antecedente a sorpresa. Fedez in questi giorni era in Puglia per un incontro pacifico con il Codacons a parlare di inquinamento. Durante l’incontro, però, una giornalista di Rai Tre ha fatto delle domande sull’ambigua beneficenza di Fedez. Lui non ha risposto ed anzi ha glissato le domande dicendo che non fosse la sede adatta. A Chiara Ferragni non è sfuggito quanto accaduto all’ex e sembra essere pronta a parlare.

Non smette la pioggia di critiche che ha investito la coppia dei Ferragnez. Lei ha partecipato al matrimonio di Diletta Leotta e sembra fosse in compagnia del suo ex manager Damato. Lui si è recato in Puglia con la sua nuova fiamma Garance Authié. Lei continua la sua carrellata di storie Instagram in cui dichiara il suo cuore infranto. Lui invece continua a mostrare senza vergogna la ricchezza e il lusso in cui vive. Tanto che l’essere arrivato in Puglia con un aereo privato per parlare poi di inquinamento ha fatto storcere il naso a tanta gente.

Fedez e la beneficenza ambigua: sarà un nuovo scandalo?

Come anticipato il rapper è stato intercettato da una giornalista del programma Farwest di Salvo Sottile durante l’incontro con il Codacons per l’Ilva. Oggetto del contendere sono state le attività benefiche condotte dal cantante. In particolare la richiesta di chiarimenti sulla pubblicazione del libro di favole, scritto da Fedez nel 2019, a sostegno della ricerca sui tumori cerebrali infantili e la beneficenza per i terremotati di Amatrice. La risposta di Fedez, prima di chiudere, è stata molto chiara:

Nessun tribunale ha mai contestato l’attività, e i soldi sono stati effettivamente donati. Mi sembra abbastanza lampante quello che si sta cercando di fare, ovvero rovistare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell’uovo

Anche Selvaggia Lucarelli, nella recente intervista al BSMT, aveva parlato di sfuggita di questa vicenda. La Lucarelli infatti dichiara di aver contattato telefonicamente Fedez. Lui, preoccupatissimo per la sua reputazione, le aveva chiesto specificatamente di non far uscire fuori la questione. Questa sera nel programma condotto da Salvo Sottile, Farwest, verrà mostrato il video della giornalista che incalza su Fedez e chissà se verranno fuori altre novità.

Chiara Ferragni, mostrando un tiepedo rancore (?), ha salvato nel suo account di Tik Tok il video contro Fedez. Ci chiediamo se lei sappia qualcosa a riguardo o se sia semplicemente una ripicca. Quello che non torna è che molti giornalisti parlano da tempo di questa ambigua beneficenza ma sembra sempre rimanere nell’indefinito e non trovare chiarezza. Vedremo se questa sera ci saranno dati spunti aggiuntivi per capire se Fedez sia effettivamente accusato di qualcosa o se, per l’ennesima volta, ci troviamo di fronte alla ricerca di un falso scoop.