Fedez, Codacons chiede scuse entro 48 ore. Il rapper: “Vadano a fare in c…”

Prosegue la diatriba a distanza tra Fedez e il Codacons che nelle scorse ore ha posto dubbi sulla raccolta fondi per l’emergenza coronavirus organizzata dal rapper e dalla moglie Chiara Ferragni. In breve, l’associazione sta valutando se bloccare i fondi in quanto starebbe valutando se Gofundme (piattaforma utilizzata per reperire il denaro) abbia operato in totale trasparenza. Dunque, il cantante e la fashion blogger cremonese non sono coinvolti in prima persona, ma, essendosi sentiti chiamati in causa (ovviamente), ieri hanno risposto a muso duro. Una situazione che ha spinto il Codacons a chiedere le scuse del rapper entro 48 ore. Fedez, ricevuta la mail pec in cui gli si chiede un passo indietro, è tornato a tuonare stamane.

“Per me è stato un ottimo risveglio questa mattina! Mi è arrivata una PEC da parte del Codacons…”

Il Codacons ha richiesto le scuse a Fedez, minacciando le vie legali laddove non arrivi il passo indietro. Il rapper, letta la mail, si è fiondato su Instagram, spiegando la situazione e riservando parole di fuoco all’associazione: “Buongiorno amici! Per me è stato un ottimo risveglio questa mattina! Mi è arrivata una PEC da parte del Codacons in cui mi dice: ‘Federico, chiedi assolutamente scusa entro 48 ore altrimenti ti faremo una super super super causa!'”. La questione è stata mal digerita dal rapper…

“Caro Codacons, quando non avevo 1 euro in tasca non avevo paura di quelli che mi querelavano. Figurati adesso”

“Caro Codacons, quando non avevo 1 euro in tasca non avevo paura di quelli che mi querelavano. Figurati adesso che c’ho qualche soldino in più in tasca!”, spiega Federico che conclude: “In più in una causa che ho fatto a una persona che mi ha diffamato più volte su internet, il PM ha sostenuto che internet non è un mezzo diffamatorio! Si può dire il c….o che si vuole! Quindi vorrei aggiungere a tutto quello che ho detto in precedenza, caro Codacons, che potete andare a fare in c….o!”