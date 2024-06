Fedez-Codacons: pace fatta. Dettagli dell’accordo e foto esilarante

Lo diciamo subito, questo non è uno scherzo: Fedez ha davvero stretto un accordo con il Codacons. La notizia arriva direttamente dall’Associazione dei consumatori ed è tutt’altro che una bufala. Dopo anni di lotte che li hanno visti schierati nei due versanti opposti, il rapper di Rozzano e il Codacons annunciano di aver “fatto pace” lasciando tutti stupiti. Alla base della collaborazione c’è una nobile causa. Vediamo i dettagli.

Di sicuro non ci saremmo mai aspettati di scrivere un articolo del genere e invece eccoci qui. A quanto pare non ci saranno più dispute tra Fedez e il Codacons, ma solo un rapporto che possiamo definire… “amorevole”.

Il cantante e l’Associazione dei consumatori, dopo un lungo periodo di attriti, hanno stretto un accordo con scopo di beneficienza (e non solo). La news è arrivata poco fa, dopo che Fedez si è recato a Taranto dove ha tenuto una conferenza stampa insieme ai massimi esponenti del Codacons.

I dettagli della pace tra Fedez e il Codacons

Durante l’incontro, il rapper ha spiegato di aver deciso di “fare pace” con l’associazione e di unirsi per una causa comune. Fedez precisa che la scelta di chiudere un accordo con il Codacons arriva proprio per far nascere qualcosa di buono dalla fine del lungo contenzioso.

L’obiettivo di questa “collaborazione” infatti, è sfruttare la popolarità dell’ex marito di Chiara Ferragni per sensibilizzare su un tema davvero serio, quello della gravissima situazione in cui versa Taranto a causa dell’ex Ilva.

Io e il Codacons banalmente ci siamo seduti a un tavolo decisi di finire questo contenzioso che avrebbe portato fondamentalmente a nulla e di suggellare questa pace cercando di accendere un riflettore rispetto a questa problematica che ha bisogno di essere diramata e di avere eco.

Ciò che Fedez e il Codacons faranno, è dare un aiuto concreto per la riqualificazione dello stabilimento e il miglioramento di quello che lo stesso cantante definisce “uno scenario distopico“. Il rapper vuole riuscire a far sì che parte dell’ammontare di denaro del PNRR venga destinata proprio a questa causa.

È sconcertante che nel 2024, in un Paese come l’Italia, ci siano degli scenari in cui si debba scegliere tra il diritto al lavoro e la propria salute. Sarebbe interessante generare una discussione, anche comprendere se una parte dei fondi del Pnrr possa essere destinata a una riqualificazione degna di tale nome dell’ex Ilva perché ad oggi secondo me non sono stati fatti gli investimenti necessari. Mi parlavano anche di cumuli di amianto ancora lì, è uno scenario distopico.

A sentire le parole di Fedez poi, questo accordo sembra destinato a durare. Il cantante ha infatti spiegato che in futuro – insieme al Codacons – cercherà di sensibilizzare sempre maggiormente riguardo questo tema.

Oltre a questo, l’artista di Rozzano ha aggiunto che per l’occasione ha deciso di donare un’ingente somma di denaro al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto.

Insomma, sulla carta questa tra Fedez e il Codacons sembra essere proprio una bella iniziativa. Speriamo solo che la pace possa durare e che la beneficienza venga davvero fatta (con dinamiche chiare… a differenza di Chiara).

Nel frattempo, la notizia dell’accordo è stata condivisa dai diretti interessati sui social, accompagnata da un’esilarante foto che appare sicuramente inusuale. Nello scatto vediamo infatti Fedez e il presidente del Codacons Carlo Rienzi con le rispettive t-shirt “scambiate”.