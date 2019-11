Fedez e Chiara Ferragni, paura per Leone: “Pomeriggio al pronto soccorso”

Leone al pronto soccorso, Fedez e Chiara Ferragni raccontano l’incidente in casa del figlio

Piccolo incidente per Leone: il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è finito al pronto soccorso oggi. Nulla di grave, un incidente domestico che accade spesso tra i bambini della sua età. Il piccolo di casa Ferragnez è un bimbo molto vivace e come tutti i suoi coetanei corre di qui e di là in giro per la casa. Gli incidenti purtroppo possono capitare e oggi è toccato proprio a Leo. A raccontare l’accaduto sono stati i genitori, sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha spiegato ai fan i motivi della sua assenza oggi sui social, visto che aveva promesso di parlare del suo documentario in uscita.

Fedez e Chiara Ferragni raccontano l’incidente di Leone: “Taglio in fronte, gli hanno dato sei punti”

Chiara ha esordito spiegando che qualcosa le ha impedito di essere presente e che ciò che è successo ha anche costretto la famiglia a rinunciare al viaggio in Lapponia. O forse è stato solo rimandato, non si sa. Il motivo di tutto questo? Proprio l’incidente di Leone: “Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene. Praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. L’abbiamo dovuto portare al pronto soccorso, gli hanno dato sei punti. Sta bene adesso”. Queste le parole di Chiara, che era evidentemente scossa da quanto è accaduto. Leone ha riportato un taglio sulla fronte e sta bene, ma è normale per un genitore spaventarsi.

Incidente per il figlio di Fedez e Chiara Ferragni: Leone sta bene

Dopo questa spiegazione di Chiara, comunque, è intervenuto Fedez: “Va beh detta così sembra tragica! Sta bene, sembra un pallone da basket adesso però sta bene”. Chiara ha fatto un sospiro e ha confermato che Leone sta bene: “È stato un pomeriggio intenso, però sta bene”. Anche il piccolino si sarà spaventato un po’, ma di sicuro domani sarà pronto a correre di nuovo per le stanze di casa Ferragnez!