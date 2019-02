Fedez e Chiara Ferragni, Ferragnez nella Treccani: la coppia risponde

Ferragnez nel libro della Treccani, nuovo neologismo 2018: Fedez e Chiara Ferragni rispondono

Notizia delle ultimi ore. Non parliamo di gossip questa volta, ma bensì di cultura generale. Cosa c’entrano Fedez e Chiara Ferragni? Questo è presto detto. I due coniugi sono finiti all’interno del libro dell’anno della nota enciclopedia italiana Treccani. Come è ben noto a tutti i loro fan, la coppia è stata ribattezzata con il nomignolo ‘Ferragnez‘. Tale soprannome arriva dall’abbreviazione del cognome della nota influnecer e del nome d’arte del rapper. Dall’unione di Ferragni e Fedez è così nata la ‘parola-macedonia’ che con il passare del tempo è divenuta un vero e proprio marchio. La sua vasta e inaspettata diffusione ha fatto si che la Treccani la accettasse e la inserisse trai i nuovi neologismi del 2018.

Fedez e Chiara Ferragni: la reazione al neologismo Ferragnez approvato dalla Treccani

Tale notizia si è sparsa a macchia d’olio, tanto da arrivare alle orecchie dei diretti interessati. Federico e Chiara non hanno potuto fare a meno di condividere tale news sui loro profili Instagram. Fedez ha simpaticamente commentato l’accaduto con un semplice: “Volo altissimo!” La Ferragni si è invece lasciata andare ad una bella risata. A quanto pare, questa novità ha sorpreso loro tanto quanto noi. Come ricorda l’ANSA, il primo ad utilizzare il termine Ferragnez sul web è stato VanityFair diversi mesi fa, più precisamente il 6 Settembre 2018. Ricordiamo, però, che tale nomignolo è stato il vero simbolo protagonista del matrimonio tra i due.

Ferragnez, la Treccani approva: Fedez e Chiara Ferragni divertiti

Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati il 1° Settembre 2018, sei mesi dopo la nascita del loro primo figlio. Le foto e i gossip riguardanti le loro nozze sono finite su tutti giornali di gossip e non solo. Per settimane non si è parlato d’altro se non della grande e meravigliosa festa organizzata dalla coppia. Gli invitati hanno ricevuto una partecipazione con scritto sopra proprio ‘Ferragnez‘ e lo stesso nome è stato dato al volo aereo con cui i familiari e gli amici del rapper e di sua moglie hanno raggiunto il luogo del matrimonio. Alla fine, la parola coniata dai fan della coppia è stata usata così tanto che anche la Treccani ha deciso di approvarla e inserirla nell’enciclopedia.